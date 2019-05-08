۷۴ خیر به ضیافت افطار مددجویان ندامتگاه شهرری رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان تهران در سخنانی به نقش سازنده خیران در همه فعالیت های زندانبانی اعم از آزاد سازی مددجویان، رسیدگی به وضعیت معیشت خانواده آنان و حمایت های عاطفی اشاره کرد و گفت: با دست های پر سخاوت این خیران که با تعاملات شورای حل اختلاف استان و تلاش مددکاران صورت گرفت، در سال گذشته شاهد دو مرحله آزاد سازی مددجویان زن در این ندامتگاه بودیم که اقدامی به یاد ماندنی بود.

همچنین عباسعلی دریانی، رییس شورای حل اختلاف استان تهران نیز با این نکته که پرچم آزاد سازی مددجویان در زندان ها را سخت در دستان خویش خواهیم فشرد، از حضور خیران و عملکرد آنان ابراز خرسندی کرد و افزود: امیدواریم با انگیزه جلب رضای الهی و روحیه والای خیران، شاهد رشد روز افزون شعار «بنی آدم اعضای یک پیکرند» باشیم.

در این جلسه، بهرامن به نمایندگی از خیرین حاضر در ندامتگاه اظهار داشت: دستگیری از نیازمندان بنا به سفارش های سنت های الهی و آموزه های مذهبی از الطاف الهی است. آنچه که با لطف و خواست درگاه احدیت، مشمول دارایی و برکت در زندگی فرد فرد افراد جامعه می شود، حق مستمندان و نیازمندان محفوظ است و با دستگیری از آنان تنها به وظیفه شرعی خویش عمل می کنیم و هیچ منت و یا چشم داشتی در آن پذیرفتنی نیست.

در این ضیافت، همه مددجویان در کنار میهمانان پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، بر سر سفره افطار نشستند و بعد از آن خیران از کارگاه های اشتغال و مهد کودک ندامتگاه بازدید کردند و پیشنهادهایی مبنی بر افزایش تولید و تنوع بیشتر محصولات نیز از سوی میهمانان مطرح شد.