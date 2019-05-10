تورم درب کارخانه چین به بالاترین سطح ۴ ماهه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه آوریل، با افزایش قیمت کالاها و نشانه‌هایی از این که با ارائه مشوق‌های مالی بیشتر، تقاضا افزایش خواهد یافت، تورم درب کارخانه چین به بالاترین سطح ۴ ماهه خود رسید.

داده‌های رسمی همچنین نشان داد با بالا ماندن قیمت گوشت، تحت تأثیر شیوع آنفلوآنزا و کاهش عرضه، تورم مصرف‌کننده چین هم در این ماه به بالاترین سطح ۶ ماهه خود رسیده است.

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده چین، پی‌پی‌آی، در ماه آوریل ۰.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، که این بالاترین رشد آن از ماه دسامبر تا کنون می‌باشد. افزایش سریع قیمت نفت و گاز یکی از مهمترین دلایل این رویداد است.

جولیان ایوانز پریچرد، اقتصاددانان ارشد کپیتال اکونومیکس در امور چین، می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده تورم مصرف‌کننده، سی‌پی‌آی، تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی، همچنان رشد کند. اما تورم تولیدکننده با توجه به این که انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی به اندازه مطلوب برسد، رشد نخواهد کرد.

بیشترین رشد تورم تولیدکننده ناشی از بالا رفتن قیمت سنگ معدن فلزات آهنی بوده است که قیمت آنها، تحت تأثیر پروژه‌های زیرساختی بزرگ، پس از رشد ۵.۸ درصدی در ماه مارچ، ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.