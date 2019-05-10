به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر جمعه در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی واقع در امامزاده عبدالعزیز (ع) نیار اضافه کرد: در حال حاضر یکی از اولویت‌های بسیار مهم اوقاف در حوزه اقتصادی است.

وی افزود: در این راستا سازمان اوقاف در راستای تحقق شعار سال، امسال برنامه‌های ویژه ای در راستای فعالیت‌های اقتصادی بویژه پروژه‌های عام المنفعه و نیز کشاورزی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در امامزاده عبدالعزیز اردبیل یادآور شد: این نمایشگاه‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای کمک به رونق تولید و عرضه محصولات تولیدی باشد.

وی با اشاره به احسا س مسئولیت سازمان اوقاف و امور خیریه در تحقق شعار رونق تولید بیان داشت: این سازمان رونق تولید را راهبرد اساسی سازمان در سال جدید تعیین کرده و همه مجموعه‌های خود را موظّف به نصب‌العین قراردادن این شعار راهبردی در امر وقف می‌داند و بر پیگیری مستمر این شعار در طول سال جدید و سالیان آتی تأکید می‌کند.

ستوده ادامه داد: براین اساس رونق تولید مورد توجه خاص این نهاد قرار گرفته و در این راستا اولین نمایشگاه صنایع دستی جهت نمایش محصولات و فروش در دید بازدیدکنندگان این نمایشگاه در امامزاده عبدالعزیز (ع) نیار برپا شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید، تمام دستگاه‌ها و نهادها حمایت‌های لازم را از تولید کنندگان داشته باشند.