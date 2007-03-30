کشف بقایای جسد انسانی " مدرن " که 160 هزار سال پیش مرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شواهد ژنتیکی حاکی است: بین 200 هزار تا 160 هزار سال پیش انسان های مدرن معروف به Homo Sapiens در شرق آفریقا نمو یافته اند و سپس در دیگر نقاط دنیا پخش شده اند. این انسان ها به تدریج جایگزین تمامی نسل های انسانی از جمله انسان های غارنشین Neanderthal گشته اند.

به گفته دکتر "تانیا اسمیت"، بقایای جسد این کودک که در Jebel Irhoud واقع در 60 مایلی غرب مراکش کشف شده، متعلق به قدیمی ترین انسانی است که از دوران طفولیت طولانی مدتی برخوردار بوده است.

بررسی فسیل های انسان های اولیه نشان می دهد که دوره رشد این افراد کوتاه بوده و بیشتر مشابه دوره زندگی شامپانزه است.

دکتر "اسمیت" افزود: آنچه ناشناخته باقی مانده زمان نمو انسان های مدرن برخوردار از دوران طولانی مدت کودکی بوده و اینکه این انسان ها در چه گروهی شکل گرفته اند.

این پرسشی مهم است زیرا برخورداری از دوران کودکی طولانی مدت مشخصه خاص انسان هاست. این ویژگی با بزرگ بودن مغز انسان ها در ارتباط است، زیرا بزرگ شدن مغز نیاز به گذشت زمان و یادگیری دارد.

دکتر "اسمیت" از موسسه "مکس پلانک" در "لیپزیگ" و همکارانش به مطالعه روی دندان های این کودک پرداختند، زیرا میزان بلوغ از میان خطوط رشد روزانه مینای دندان ها همچون حلقه های درون درخت قابل تشخیص است.

بنا بر گزارش "تلگراف"، نکته قابل توجه این است که یک تاریخچه زندگی مدرن در کودکی از شمال آفریقا به دست آمده و این درحالی است که اکثر دانشمندان همواره شرق آسیا را مکان پیدایش گونه های مختلف انسانی در نظر گرفته اند.

به گفته این تیم تحقیقاتی، کشف بقایای جسد این کودک در Jebel Irhoud ناحیه ای که ردی از آتش و بقایای استخوان های پستانداران به ویژه آهوهای کوهی در آنجا یافته شده نشان از این دارد که دوران طفولیت این انسان مدرن با مراحل رشد اجتماعی، فرهنگی و هوشی جامعه امروزی تناقضی نداشته است.