تاثیر مصرف زیاد نمک بر ابتلا به سرطان معده

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران دریافتند مصرف زیاد نمک به رشد باکتری هلیکوباکترپیلوری کمک خواهد کرد و با رشد این باکتری در معده، سلول‌های بسیاری از این بخش به عفونت دچار می‌شوند و افزایش این عفونت به ایجاد سلول‌های سرطانی منجر خواهد شد و در نهایت فرد به بیماری سرطان معده مبتلا می‌شود.

مهمترین عامل خطر ابتلاء به سرطان معده، ایجاد عفونت ناشی از یک نوع باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) است که باعث بروز التهاب و عفونت در معده شده و در نهایت سبب افزایش خطر ابتلاء به سرطان می‌شود.

هلیکوباکتر پیلوری گونه‌ای از باکتری هلیکوباکتر بوده و شایع‌ترین موجود ذره بینی است که انسان‌ها را به عفونت مبتلا می‌سازد. بیش از نیمی از مردم دنیا به این باکتری آلوده هستند. باکتری مذکور عامل اصلی بیماری‌هایی همانند زخم معده و ناراحتی‌های دستگاه گوارش به حساب می‌آید.

«جان آترتون»، عضو تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «پژوهشگران هنوز به طور دقیق نمی‌دانند که چرا مصرف زیاد نمک خطر ابتلاء به سرطان معده را افزایش می‌دهد اما مطالعات نشان می‌دهند که ممکن است نمک زیاد به رشد باکتری هلیکوباکتر پیلوری در معده کمک کند.»

سازمان بهداشت جهانی در دستور العمل هایش در رابطه با این مساله اعلام کرده که روزانه بیش از ۵ گرم نمک (برابر با یک قاشق چایخوری) نباید مصرف شود.

به باور بسیاری از پزشکان مردم باید بدانند که مصرف بیش از اندازه نمک همان طور که به ایجاد بیماری فشار خون و بیماری‌های قلبی– عروقی می‌انجامد، به ابتلای بیماری سرطان معده نیز منجر می‌شود. از سوی دیگر به گفته پژوهشگران، مصرف کم نمک خطر ابتلاء به سرطان معده را به طور حتم کاهش خواهد داد.