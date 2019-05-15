نامه یک تشکل دانشجویی به وزیرعلوم برای برکناری رئیس دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران پیرامون اتفاقات اخیر این دانشگاه طی نامه‌ای به وزیر علوم خواستار عزل رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه تهران شد.

در این نامه خطاب به وزیر علوم آمده است:

متأسفانه دانشگاه تهران سال‌هاست که به آزمایشگاهی برای جریان برانداز و فتنه گر جهت آزمایش کردن فضای سیاسی، بهره برداری و سپس ملتهب کردن کشور تبدیل شده است. بررسی و ریشه‌یابی این مساله بسیار مهم، خود نیازمند فرصت دیگری است که لازم است دلسوزان انقلاب و بیش از همه مسئولان فرهنگی و امنیتی متعهد بدان بپردازند.

اما آنچه که موجب نگارش این نامه سرگشاده به شما شده است، اتفاقات روزهای گذشته دانشگاه تهران، و اخطاری به حضرتعالی و سایر مدیران است که امانتدار فرصتی که به شما داده شده است بوده و به فکر دین و دنیای خود باشید.

در هفته‌ای که گذشت، در سطح دانشگاه تهران تجمعی علی‌الظاهر برای حجاب و علیه آن، درست در ماه مبارک رمضان، در آستانه وفات حضرت خدیجه کبری (س) و دیدار سالیانه دانشجویی با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد که در آن شاهد بی حرمتی به این ماه مبارک، روزه خواری علنی، توهین و فحاشی به مؤمنین، هتک حرمت و کتک کاری بانوان چادری و محجبه، کشف حجاب دسته جمعی و … بودیم.

به صراحت اعلام می‌کنیم، ما اتفاقات اخیر را حاصل آلوده شدن محیط علمی و نتیجه سیاستگذاری‌های غلط تیمی معلوم الحال که سابقه حضور آنها را در پست‌های مدیریتی وزارت علوم نیز شاهد بوده و هستیم، می‌دانیم. در زمان حاضر نیز مجری فعلی آن سیاست‌ها در دانشگاه تهران، شخص رئیس دانشگاه یعنی جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی است.

خلاصه رویکرد ایشان زد و بندهای پیدا و پنهان سیاسی، بی توجهی به مبانی و ارزش‌های اصیل فرهنگی و اسلامی، تساهل و تسامح فرهنگی، عدم‌توجه به اسناد بالادستی و الگوگیری از در گل ماندگان غربی و پادویی تقی زاده صفتان می‌دانیم، که عملاً نتیجه‌ای جز ولنگاری را برای دانشگاه به ارمغان نیاورده است.

دانشگاه تهران آماج پروژه نفوذ قرار گرفته است. پروژه‌ای که روزی از جذب اساتید غرب‌زده، روزی از سند توسعه دانشگاه و روزی دیگر با احیای جوجه چپ‌های آمریکایی بیرون می‌زند و البته صد افسوس که در این میان، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان ستاد فرماندهی این عرصه، هم چنان در تعطیلات و خواب زمستانی به سر می‌برد!

هشدار می‌دهیم، دانشگاه تهران بعد از گذراندن فتنه‌های ۷۸ و ۸۸، اکنون آبستن فتنه ۹۸ است و مسئول هر اتفاقی که در آینده در نتیجه انفعال جنابعالی و رئیس محترمتان رخ دهد، شما و شخص رئیس جمهور خواهد بود ولی امیدواریم حال که حجت بر شما تمام است، شاهد حضور شما در جلگه خائنین به انقلاب و ارزش‌های اسلامی نباشیم.

حداقل اقدام جنابعالی را، عزل و برکناری فوری رئیس دانشگاه می‌دانیم.

یادآور می‌شویم درصورتی‌که شاهد اقدامی از طرف حضرتعالی برای مرهم گذاری به دل مؤمنان روزه دار نباشیم، تنها امید باقی مانده به جریان انقلابی جوان دانشگاه تهران است تا این کاسه لیسان ارعاب و فتنه، سیلی دیگری از وزوایی‌های زمان بخورند، انشاالله.