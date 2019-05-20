به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «بهار مهربانی در بهار قرآن» توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با هدف اجرا و تداوم برنامهها و توزیع عادلانه اقلام فرهنگی جمع آوری شده در کتابخانه های عمومی سراسر کشور، در مناطق سیلزده استانهای لرستان، گلستان و خوزستان، طی سه روز از ۳۰ اردیبهشت ماه تا اول خرداد ماه و همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اجرا میشود.
بر این اساس طرح «بهار مهربانی در بهار قرآن» در استان لرستان روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در شهرستانهای پلدختر، درود، کوهدشت، دلفان، چگنی و خرمآباد و برخی روستاهای این شهرستانها برگزار میشود که نقالی و شاهنامه خوانی، بازیهای بومی محلی، مسابقات تفریحی، پرواز بادبادکها، قصه گویی با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی، برنامههای جهادی فرهنگی، قصه گویی، برنامههای مرتبط با ماه مبارک رمضان و برنامه ویژه روزه اولیها، بخشی از برنامههای پیشبینی شده برای اجرا در این مناطق است.
این طرح در استان گلستان نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت در مسجد جامع و سالن اداره ارشاد آق قلا و مسجد جامع گمیشان برگزار میشود که طی آن برنامههایی حول محور قرآن کریم همچون برنامه محفل انس با قرآن، اجرای تواشیح، مسابقه قرآنی، تقدیر از برترینهای حوزه قرآنی نوجوان، راهنمایی برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی، قصه گویی و اهدا هدایای فرهنگی اجرا خواهد شد.
طرح «بهار مهربانی در بهار قرآن» در استان خوزستان نیز در روزهای ۳۰ اردیبهشت تا یکم خرداد با اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی در شهرستانهای باوی مسجد روستای کاوه، شوشتر مسجد روستای بندقیر، شوش مسجد روستای میثم تمار (خویز)، شهرستان هویزه و شهرستان دشت آزادگان برگزار میشود.
در این استان برنامهها به دلیل آب و هوای بسیار گرم از ساعت ۱۰ شب برگزار میشود که شامل برنامههایی چون محفل انس با قران با حضور قاریان بین المللی قرآنی، راهنمایی برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی برای کودکان و نوجوانان، مسابقه کتاب و کتابخوانی و برگزاری نمایشگاه رضوی و شعرخوانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، است.
پس از وقوع سیل در برخی استانهای کشور، نهاد کتابخانههای عمومی کشور به منظور تسلّی دل غمدیدگان، کمک به کودکان آسیب دیده، کاهش آسیبهای اجتماعی در مناطق سیلزده، پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی کودکان در میان هیاهوی آواربرداری و امداد رسانی، اقدام به راهاندازی پویش «بهار مهربانی» در قالب اجرای برنامههای فرهنگی و ارسال بستههای کتاب و اسباب بازی برای آسیبدیدگان این مناطق، کرده است.
از آغاز پویش «بهار مهربانی»، هموطنان، با اهدای کتابها و اسباب بازیهای قابل استفاده (در حد نو) خود به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل زندگیشان، در این طرح مشارکت کردند.
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