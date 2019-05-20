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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۵۰

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

مدیران روابط عمومی ادارات واقعیت‌ها را به اطلاع مردم برسانند

مدیران روابط عمومی ادارات واقعیت‌ها را به اطلاع مردم برسانند

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: مدیران روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی استان همدان باید واقعیت‌ها را به اطلاع مردم برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از روابط عمومی‌های برتر دستگاه ورزش استان همدان اظهار داشت: روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بخش انکارناپذیر دستگاه‌های اجرایی بشمار می‌رود و در بخش ورزش نیز به‌خصوص در هیئت‌های ورزشی همدان، باید نقش روابط عمومی پررنگ‌تر باشد.

وی افزود: هر سیستمی رقیب دارد و اگر در اطلاع‌رسانی و شناساندن خود عقب بیافتد، نابود می‌شود و بر همین اساس نیز باید در دستگاه‌های دولتی و حوزه‌های اجتماعی نقاط قوت شناسایی و واقعیت‌ها به اطلاع مردم رسانده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به لزوم برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این حوزه گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی موجب ارتقا سطح علمی مسئولان روابط عمومی‌ها خواهد شد.

جهانشیر خاطرنشان کرد: روابط عمومی هیئت‌های ورزشی با حضور در دوره‌های آموزشی عملکرد هیئت مربوطه خود را بهتر از گذشته انعکاس خواهند داد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اشاره به جایگاه روابط عمومی‌ها گفت: روابط عمومی‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و موفقیت‌های ورزش ایفا می‌کنند و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان با بهره‌گیری از کارکنان آشنا و خبره به اصول خبرنویسی همواره نقش مهم و سازنده‌ای در ارسال به‌موقع اخبار داشته است.

حمدالله چاروسایی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مهم در روابط عمومی اداره کل، فعال کردن روابط عمومی هیئت‌های ورزشی با استفاده از نیروهای متخصص بوده و امروز بیش از ۴۵ هیئت ورزشی دارای روابط عمومی بوده که ارتباط سازنده‌ای با رسانه‌ها دارند.

وی با اشاره به فعال شدن روابط عمومی شهرستان‌ها بیان کرد: حوزه روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها نیز به‌خوبی فعال‌شده و با برگزاری کلاس‌های آموزشی و خبرنویسی سعی شده شهرستان‌ها نیز هم‌قدم با اداره کل برای ورزش استان همدان برای اعتلای ورزش استان تلاش کنند.

چاروسایی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مسئولان روابط عمومی شهرستان‌ها و هیئت‌های ورزشی یکی از کارهای مهمی بوده که از سوی اداره کل ورزش و جوانان صورت پذیرفته و امروزه بیشتر روابط عمومی هیئت‌های ورزشی و شهرستان‌ها با اصول خبرنویسی آشنایی دارند.

در پایان این مراسم از روابط عمومی‌ها برتر ادارات شهرستان‌ها و هیئت‌های ورزشی استان همدان تجلیل و محمدرضا بهرامی صفت خبرنگار ورزشی خبرگزاری مهر در همدان نیز موردتقدیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان قرار گرفت.

کد مطلب 4621747

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