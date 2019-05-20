به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از روابط عمومیهای برتر دستگاه ورزش استان همدان اظهار داشت: روابط عمومی و اطلاعرسانی بخش انکارناپذیر دستگاههای اجرایی بشمار میرود و در بخش ورزش نیز بهخصوص در هیئتهای ورزشی همدان، باید نقش روابط عمومی پررنگتر باشد.
وی افزود: هر سیستمی رقیب دارد و اگر در اطلاعرسانی و شناساندن خود عقب بیافتد، نابود میشود و بر همین اساس نیز باید در دستگاههای دولتی و حوزههای اجتماعی نقاط قوت شناسایی و واقعیتها به اطلاع مردم رسانده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به لزوم برگزاری کارگاههای آموزشی در این حوزه گفت: برگزاری دورههای آموزشی موجب ارتقا سطح علمی مسئولان روابط عمومیها خواهد شد.
جهانشیر خاطرنشان کرد: روابط عمومی هیئتهای ورزشی با حضور در دورههای آموزشی عملکرد هیئت مربوطه خود را بهتر از گذشته انعکاس خواهند داد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اشاره به جایگاه روابط عمومیها گفت: روابط عمومیها نقش مهمی در اطلاعرسانی برنامهها و موفقیتهای ورزش ایفا میکنند و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان با بهرهگیری از کارکنان آشنا و خبره به اصول خبرنویسی همواره نقش مهم و سازندهای در ارسال بهموقع اخبار داشته است.
حمدالله چاروسایی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مهم در روابط عمومی اداره کل، فعال کردن روابط عمومی هیئتهای ورزشی با استفاده از نیروهای متخصص بوده و امروز بیش از ۴۵ هیئت ورزشی دارای روابط عمومی بوده که ارتباط سازندهای با رسانهها دارند.
وی با اشاره به فعال شدن روابط عمومی شهرستانها بیان کرد: حوزه روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان شهرستانها نیز بهخوبی فعالشده و با برگزاری کلاسهای آموزشی و خبرنویسی سعی شده شهرستانها نیز همقدم با اداره کل برای ورزش استان همدان برای اعتلای ورزش استان تلاش کنند.
چاروسایی خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی برای مسئولان روابط عمومی شهرستانها و هیئتهای ورزشی یکی از کارهای مهمی بوده که از سوی اداره کل ورزش و جوانان صورت پذیرفته و امروزه بیشتر روابط عمومی هیئتهای ورزشی و شهرستانها با اصول خبرنویسی آشنایی دارند.
در پایان این مراسم از روابط عمومیها برتر ادارات شهرستانها و هیئتهای ورزشی استان همدان تجلیل و محمدرضا بهرامی صفت خبرنگار ورزشی خبرگزاری مهر در همدان نیز موردتقدیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان قرار گرفت.
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