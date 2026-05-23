۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹

روابط عمومی هیئت والیبال همدان به عنوان روابط عمومی برتر شناخته شد

همدان- در مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان همدان، از محمدرضا بهرامی‌صفت، مسئول روابط عمومی هیئت والیبال استان، به عنوان روابط عمومی برتر تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه در مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد، از برترین‌های عرصه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی هیئت‌های ورزشی استان تقدیر شد که در این میان، روابط عمومی هیئت والیبال استان همدان خوش درخشید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این جلسه با نگاهی تحلیلی به جایگاه روابط عمومی‌ها در دنیای امروز ورزش، اظهار کرد: بی‌شک روابط عمومی‌ها نه یک واحد اداری، بلکه قلب تپنده و پیشانی نظام اطلاع‌رسانی هر دستگاهی هستند و در عرصه ورزش نیز روابط عمومی‌ها دوستان ما هستند که با هنر روایتگری صحیح، زحمات نهان و آشکار جامعه بزرگ ورزش را به بدنه جامعه تزریق می‌کنند.

علی حقیقی در ادامه با تأکید بر لزوم هوشمندی و خلاقیت در این حوزه تصریح کرد: نقش روابط عمومی‌ها فقط انعکاس خبر نیست، بلکه آنها معماران تصویر ورزش در ذهن مردم هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: جریانی که امروز در هیئت‌های ورزشی ما در حال انجام است به یک بلندگوی توانمند، حرفه‌ای و به‌روز نیاز دارد تا بتواند پویایی ورزش استان را به تصویر بکشد.

وی ادامه داد: ما در اداره‌کل ورزش و جوانان، روابط عمومی‌های هیئت‌ها را بازوان استراتژیک خود می‌دانیم که با پیوند دادن عملکرد هیئت‌ها با بدنه رسانه‌ای استان، نقش مستقیمی در ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگ ورزش ایفا می‌کنند.

حقیقی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از عملکرد کیفی هیئت‌های فعال، خاطرنشان کرد: انتظار ما از این حوزه، فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است؛ ما به دنبال نگاهی تحلیلی، امیدآفرین و مطالبه‌گرانه در چارچوب سیاست‌های کلان ورزش استان هستیم.

در پایان این مراسم، پس از ارزیابی‌های دقیق شاخص‌های عملکردی شامل تولید محتوا، تعامل با رسانه‌ها و کیفیت بازتاب فعالیت‌ها، محمدرضا بهرامی‌صفت، مسئول روابط عمومی هیئت والیبال استان همدان، به دلیل عملکرد درخشان و پویا، به عنوان روابط عمومی برتر در سطح هیئت‌های ورزشی استان همدان انتخاب شد.

کد مطلب 6838831

