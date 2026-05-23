روابط عمومی هیئت والیبال همدان به عنوان روابط عمومی برتر شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه در مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد، از برترینهای عرصه اطلاعرسانی و روابط عمومی هیئتهای ورزشی استان تقدیر شد که در این میان، روابط عمومی هیئت والیبال استان همدان خوش درخشید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این جلسه با نگاهی تحلیلی به جایگاه روابط عمومیها در دنیای امروز ورزش، اظهار کرد: بیشک روابط عمومیها نه یک واحد اداری، بلکه قلب تپنده و پیشانی نظام اطلاعرسانی هر دستگاهی هستند و در عرصه ورزش نیز روابط عمومیها دوستان ما هستند که با هنر روایتگری صحیح، زحمات نهان و آشکار جامعه بزرگ ورزش را به بدنه جامعه تزریق میکنند.
علی حقیقی در ادامه با تأکید بر لزوم هوشمندی و خلاقیت در این حوزه تصریح کرد: نقش روابط عمومیها فقط انعکاس خبر نیست، بلکه آنها معماران تصویر ورزش در ذهن مردم هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: جریانی که امروز در هیئتهای ورزشی ما در حال انجام است به یک بلندگوی توانمند، حرفهای و بهروز نیاز دارد تا بتواند پویایی ورزش استان را به تصویر بکشد.
وی ادامه داد: ما در ادارهکل ورزش و جوانان، روابط عمومیهای هیئتها را بازوان استراتژیک خود میدانیم که با پیوند دادن عملکرد هیئتها با بدنه رسانهای استان، نقش مستقیمی در ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگ ورزش ایفا میکنند.
حقیقی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از عملکرد کیفی هیئتهای فعال، خاطرنشان کرد: انتظار ما از این حوزه، فراتر از اطلاعرسانی صرف است؛ ما به دنبال نگاهی تحلیلی، امیدآفرین و مطالبهگرانه در چارچوب سیاستهای کلان ورزش استان هستیم.
در پایان این مراسم، پس از ارزیابیهای دقیق شاخصهای عملکردی شامل تولید محتوا، تعامل با رسانهها و کیفیت بازتاب فعالیتها، محمدرضا بهرامیصفت، مسئول روابط عمومی هیئت والیبال استان همدان، به دلیل عملکرد درخشان و پویا، به عنوان روابط عمومی برتر در سطح هیئتهای ورزشی استان همدان انتخاب شد.
