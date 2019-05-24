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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۵

عمران‌خان پیروزی مودی را به وی تبریک گفت

عمران‌خان پیروزی مودی را به وی تبریک گفت

عمران‌خان پیروزی مودی و حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات هندوستان را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران خان نخست نخست وزیر پاکستان در پیامی توئیتری پیروزی نارندرا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات هندوستان را به وی تبریک گفت.

نخست وزیر پاکستان در این پیام افزود: بی‌صبرانه منتظر همکاری در خصوص تامین صلح، پیشرفت و رفاه در جنوب آسیا هستم.

اختلاف دو کشور در فوریه گذشته به آستانه بروز یک جنگ میان دهلی نو و اسلام اباد رسید. دلیل آن نیز انفجار خودرویی در مسیرکاروان نظامی هند در اتوبانی واقع در منقطه پولواما بود که دست‌کم ۴۰ کشته شدند.

گفتنی است منطقه کشمیر مهمترین دلیل اختلاف ۲ کشور است.

کد مطلب 4624794

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