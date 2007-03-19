پیروزی برابر الشباب شانس صعودمان را افزایش می دهد / لغو دیدار برابر استقلال اهواز به ضرر ما شد

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیروزی در دیدار برابر الشباب عربستان شانس صعود ما را به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را به بیش از 80 درصد می رساند و به همین دلیل باید با کسب امتیاز کامل از عربستان به ایران برگردیم.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم برای این دیدار در شرایط بسیار خوبی قراردارند و با 2 هدف بزرگ که پیروزی برابر الشباب و زیارت خانه خدا باشد به عربستان سفر می کنند. ضمن اینکه همه نفرات از نظر روحیه و انگیزه در شرایط بسیار خوبی قرار دارند.

بصیرت همچنین در مورد آمادگی نویدکیا تاکید کرد: این بازیکن در شرایط خوبی قراردارد، ضمن اینکه در این سفر نام 28 بازیکن درفهرست تیم سپاهان قرار گرفته است و در روز مسابقه این کادر فنی تیم است که در مورد استفاده از بازیکنان تیم تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در مورد لغو بازی این تیم با استقلال اهواز اضافه کرد: لغو این دیدار از دو جهت به ضرر سپاهان شد. اول اینکه می توانستیم در این دیدارتاکتیک هایی که قصد داریم برابر الشباب اجرا کنیم را مورد آزمایش قرار دهیم. از آن مهمتر با تعویق این بازی باید بعد از تعطیلات عید به مصاف استقلال اهواز برویم که با تراکم بازی های داخلی کارمان تا اندازه ای دشوار خواهد شد .

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان گفت: با پیروزی برابر الشباب قصد داریم عیدی خوبی به فوتبالدوستان ایرانی داده و شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهیم.

دیدار تیمهای فوتبال الشباب عربستان و سپاهان اصفهان در چارچوب دومین مسابقه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه هفته جاری در ریاض برگزار می شود.