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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح کرد؛

زمان طلایی پیوند عروق حین جراحی ارتوپدی

زمان طلایی پیوند عروق حین جراحی ارتوپدی

دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به زمان طلایی ترمیم یا پیوند عروق حین جراحی ارتوپدی، گفت: زمان طلایی انجام این ترمیم ۶ ساعت است تا بتوان از آسیب عضو جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید باقری، در آستانه برگزاری کنگره جامعه جراحان، با اشاره به زمان طلایی ترمیم یا پیوند عروق حین جراحی ارتوپدی، افزود: زمانی که جراحی‌هایی همچون جراحی مفصل زانو، لگن، شانه و یا آرنج صورت می‌گیرد، عروق خونی در دسترس محل جراحی ممکن است دچار آسیب شوند که معمولاً این آسیب‌ها ناخواسته بوده و با ابزار جراحی به وقوع می‌پیوندد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات عروقی حین و قبل از جراحی ارتوپدی یکی از مباحثی است که در کنگره جامعه جراحان مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، گفت: این مسئله می‌تواند در سرنوشت درمان و حتی جان بیمار اثر گذار باشد.

دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ادامه داد: زمانی که عمل جراحی در اندام و ستون فقرات انجام گیرد و به عبارتی جراحی در اندام تحتانی یا فوقان صورت گیرد ممکن است شریان‌های حیاتی بدن اعم از عروق و اعصابی که در مجاورت استخوان وجود دارند دچار آسیب شوند چرا که در دسترس محل جراحی هستند.

وی بیان داشت: به طور مثال زمانی که جراحی مفصل زانو، لگن، شانه و یا آرنج صورت می‌گیرد، عروق خونی در دسترس محل جراحی ممکن است دچار آسیب شوند که معمولاً این آسیب‌ها ناخواسته بوده و با ابزار جراحی به وقوع می‌پیوندد.

عضو هیئت مدیره انجمن ارتوپدی ایران بیان داشت: بسته به نوع جراحی آمار این آسیب به شریان‌ها می‌تواند متفاوت باشد ولی به طور کلی بر اساس آمارهای جهانی از هر هزار یک جراحی و یا از هر هزار ۵ جراحی ممکن است با آسیب شریان مواجه باشد.

باقری با بیان اینکه هر جراحی می‌تواند با عارضه همراه باشد و احتمال عارضه هیچ وقت در هیچ جای دنیا صفر نیست، گفت: بسته به نوع جراحی ابزار مورد استفاده شرایط بیمار و تجربه پزشک میزان عوارض متفاوت است ولی به طور کلی مسن بودن بیمار و ابتلای آنان به بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت و فشار خون در افزایش عوارض جراحی بسیار تأثیرگذار است.

وی بیان داشت: در حین جراحی اگر عروق آسیب ببیند ممکن است پاره، سوراخ و یا بریده و قطع شود ولی در صورتی که ترمیم و یا پیوند شریان به موقع انجام گیرد می‌توان از بروز کم خونی شدید سیاه شدگی، قانقاریا و در نهایت قطع عضو جلوگیری کرد.

دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: در جلسات مختلف این مباحث در کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد تا اطلاعات پزشکان به روز رسانی شود و از بروز ناخودآگاه این بیماری و مشکل کاست و یا اگر حین جراحی پزشک متوجه بروز عارضه در عروق شریانی شد بتواند بلافاصله و بدون فوت وقت آن را ترمیم یا پیوند کند که زمان طلایی انجام این ترمیم ۶ ساعت است تا بتوان از آسیب به عضو جلوگیری کرد.

کد مطلب 4625391
حبیب احسنی پور

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