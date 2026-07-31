سرهنگ مهدی امجدیان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از آمادگی کامل پلیس راهور استان برای مدیریت ترافیک و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین، ۹۵ گشت شامل ۶۳ تیم خودرویی و ۳۲ تیم موتوری در کنار ۱۰۰ نیروی پیاده در شهرهای مسیر تردد زائران به کارگیری شدهاند و به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه دارای هشت ورودی اصلی است، افزود: تیمهای پلیس راه و پلیس راهور بر اساس برنامهریزی و بلوکبندی انجام شده در تمامی مسیرهای منتهی به مرز خسروی و محورهای تردد زائران مستقر شدهاند تا ضمن مدیریت ترافیک، در کوتاهترین زمان ممکن خدمات لازم را به زائران ارائه کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با بیان اینکه در برخی ساعات شبانهروز در شهرهای بیستون، ماهیدشت و حمیل به دلیل نبود کمربندی، گرههای ترافیکی موقتی ایجاد میشود، تصریح کرد: نیروهای پلیس راهور با استقرار مستمر در این نقاط، مدیریت ترافیک و روانسازی عبور و مرور را در دستور کار قرار دادهاند و ۹۵ تیم خودرویی و موتوری به همراه ۱۰۰ عامل پیاده به صورت ۲۴ ساعته در این محورها حضور دارند.
سرهنگ امجدیان همچنین از راهاندازی ۱۰ ایستگاه خوابزدایی در مسیر تردد زائران از کنگاور تا مرز خسروی خبر داد و گفت: این ایستگاهها با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای ایجاد شده و نقش مؤثری در کاهش خستگی رانندگان و پیشگیری از وقوع تصادفات داشتهاند.
وی با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در ایام اربعین، خاطرنشان کرد: تردد از شهر قصرشیرین به سمت پایانه مرزی خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته که این موضوع بیانگر استقبال بیشتر زائران از این مرز رسمی برای عزیمت به عتبات عالیات است.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تاکنون هیچ تصادف فوتی در حوزه درونشهری و برونشهری استان به ثبت نرسیده است، این موضوع را حاصل همکاری رانندگان، حضور مستمر نیروهای پلیس و اجرای برنامههای کنترلی و نظارتی عنوان کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر استقرار نیروهای انسانی، تمامی سامانههای هوشمند کنترل ترافیک و تجهیزات پایش تصویری نیز به صورت کامل فعال هستند و به شکل مستمر وضعیت تردد، گرههای ترافیکی و تخلفات رانندگی را رصد میکنند تا در صورت نیاز اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.
سرهنگ امجدیان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثهساز، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به توصیههای پلیس، زمینه سفری ایمن و آرام را برای خود و دیگر زائران اربعین فراهم کنند.
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