نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جو خراسان شمالی از جمعه تا یکشنبه پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در این مدت، پدیده غالب در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد، گردوخاک محلی و گاهی افزایش ابر خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس مدل‌های پیش‌بینی گردوغبار، از جمعه نفوذ گردوغبار از شمال‌غرب خراسان شمالی آغاز می‌شود و تا شنبه شب بیشتر مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

داداشی گفت: دوشنبه با ناپایداری جو، تقویت شاخص‌های همرفتی و افزایش ابر، در ساعات بعدازظهر تا اواسط شب، در برخی نقاط به‌ویژه مناطق شمالی و شمال‌شرقی خراسان شمالی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دمایی نیز بیان کرد: دمای بیشینه در خراسان شمالی تا یکشنبه به‌تدریج افزایش می‌یابد و دوشنبه با شمالی شدن جریانات و افزایش ابر، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه اسماعیل‌آباد اسفراین با حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد به‌ترتیب ۲۱ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.