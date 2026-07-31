پدیده روی لبه تیغ؛ ماندن در لیگ دسته اول یا انحلال؟

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: سالهاست که ورزش همدان با یک درد مزمن و تکراری دست و پنجه نرم میکند؛ دردی به نام «نبود حمایت از تیمداری» مشکلی که نه تنها فرصت رشد استعدادهای ورزشی استان را از بین برده بلکه موجب شده هر چند سال یکبار یکی از تیمهای ریشهدار و پرافتخار همدان از صحنه ورزش کشور حذف شود.
تیمهایی که روزگاری مایه افتخار مردم همدان بودند امروز تنها نامی در حافظه علاقهمندان به ورزش هستند. سقوطهای متوالی تیم فوتبال پاس همدان، انحلال تیم فوتبال شهرداری همدان، پایان فعالیت تیم فوتسال علیصدر، از بین رفتن تیم بسکتبال و سایر تیمهای لیگی همه و همه نشان میدهد که ورزش حرفهای در همدان قربانی نبود برنامهریزی، حمایت و نگاه توسعهمحور است.
در بسیاری از استانهای کشور ورزش حرفهای به عنوان یک سرمایه اجتماعی شناخته میشود و مدیران ارشد استان با استفاده از ظرفیت صنایع، شهرداریها، شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی از تیمهای ورزشی حمایت میکنند چراکه به خوبی درک کردهاند که موفقیت یک تیم تنها یک نتیجه ورزشی نیست بلکه موجب افزایش نشاط اجتماعی، ایجاد امید در میان جوانان، معرفی ظرفیتهای استان و حتی رونق اقتصادی میشود.
نمونه این نگاه را میتوان در استان قزوین مشاهده کرد؛ جایی که استاندار این استان به صراحت از مدیران صنایع خواست تا از تیمهای ورزشی حمایت کنند و اعلام کرده که اجازه نخواهد داد ورزش استان بدون پشتوانه بماند.
اما در همدان با وجود ظرفیتهای فراوان صنعتی، معدنی و اقتصادی هنوز چنین عزم و ارادهای به شکل جدی دیده نمیشود و بسیاری از صنایع بدون ایفای مسئولیت اجتماعی خود، تنها به فعالیت اقتصادی مشغول هستند در حالی که بخش قابل توجهی از سود حاصل از این فعالیتها نیز خارج از استان هزینه میشود.
سال گذشته کورسوی امیدی در ورزش همدان روشن و باشگاه والیبال پدیده همدان با تکیه بر مدیریت منسجم، برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از بازیکنان مستعد بومی و چند بازیکن باتجربه، راهی رقابتهای لیگ دسته دوم والیبال کشور شد؛ تیمی که شاید کمتر کسی تصور میکرد بتواند در دومین سال حضور خود تا این اندازه موفق ظاهر شود.
پدیده همدان با ارائه نمایشهایی درخشان ابتدا در مرحله مقدماتی و سپس در مراحل پایانی رقابتها، عملکردی فراتر از انتظار داشت و موفق شد با اقتدار جواز حضور در لیگ دسته اول والیبال کشور را کسب کند؛ موفقیتی که پس از سالها ناکامی ورزش استان در حوزه تیمداری، بار دیگر امید را به جامعه ورزش همدان بازگرداند.
صعود تیم والیبال پدیده همدان به لیگ دسته اول تنها یک موفقیت ورزشی نبود بلکه نتیجه ماهها تلاش، برنامهریزی، سرمایهگذاری و اعتماد به جوانان همدانی بود؛ بسیاری از کارشناسان موفقیت پدیده همدان را یکی از مهمترین دستاوردهای ورزش همدان در سالهای اخیر میدانند؛ موفقیتی که میتوانست آغاز فصل تازهای برای والیبال استان باشد اما با هم ده دلیل عدم حمایت این دستاورد ارزشمند در آستانه نابودی قرار گرفته است.
تورم بیسابقه، افزایش شدید هزینههای برگزاری مسابقات، هزینههای سفر، اسکان، تغذیه، تجهیزات، قرارداد بازیکنان، کادر فنی و هزینههای اجرایی، حضور در لیگ دسته اول را برای باشگاههای خصوصی به کاری بسیار دشوار تبدیل کرده است. باشگاه پدیده نیز از این قاعده مستثنا نیست و اگر مسئولان استان در روزهای آینده حمایتی نداشته باشند، احتمال انصراف از لیگ و حتی انحلال این تیم بسیار جدی خواهد بود.
تیم والیبال پدید همدان برای حضور در لیگ دسته اول به حمایت مدیران نیاز دارد
وحید صالحی کاپیتان تیم والیبال پدیده همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیر سخت صعود این تیم اظهار کرد: فصل گذشته با هدف صعود به لیگ دسته اول تیمی قدرتمند متشکل از بازیکنان جوان بومی و غیربومی تشکیل دادیم و با تلاش شبانهروزی مجموعه باشگاه توانستیم به این هدف دست پیدا کنیم.
وی افزود: در این مسیر حمایتهای حمید بادامینجات رئیس هیئت والیبال استان همدان، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در موفقیت تیم پدیده همدان داشت و توانستیم با کسب نتایج ارزشمند در استانهای گلستان و آذربایجان شرقی، صدرنشین گروه خود شده و جواز صعود را کسب کنیم.
کاپیتان تیم والیبال پدیده همدان با بیان اینکه صعود پدیده یکی از معدود اتفاقات امیدوارکننده ورزش همدان در سالهای اخیر بوده است، تصریح کرد: نباید اجازه داد این موفقیت به راحتی از بین برود و حضور در لیگ دسته اول نیازمند حمایت مدیران ارشد استان است و بدون این حمایتها ادامه مسیر بسیار دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از نوجوانان و جوانان همدانی با دیدن موفقیت این تیم به آینده والیبال امیدوار شدهاندو اگر این تیم منحل شود، تنها یک باشگاه حذف نمیشود بلکه انگیزه نسل جدید ورزشکاران نیز آسیب خواهد دید.
انحلال پدیده تیر خلاصی به ورزش همدان خواهد بود
حمید عابریمنصور مدیرعامل باشگاه والیبال پدیده همدان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از آینده تیم والیبال پدیده گفت: ورزش همدان سالها است که در حوزه تیمداری حال خوبی ندارد و این موضوع دیگر بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: ورزش حرفهای یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد شور، نشاط، امید و سرمایه اجتماعی در هر جامعه استو هر پیروزی یک تیم ورزشی میتواند هزاران نفر را خوشحال کند و موجب افزایش تعلق خاطر مردم به شهر و استان خود شود.
مدیرعامل باشگاه پدیده همدان با اشاره به موفقیت فصل گذشته بیان کرد: فصل گذشته با وجود مشکلات فراوان اقتصادی توانستیم یکی از بهترین فصلهای والیبال همدان را رقم بزنیم و سهمیه لیگ دسته اول را برای استان به دست آوریم؛ در صورتی که تیم پدیده به دلیل مشکلات مالی از حضور در مسابقات بازبماند، تمام زحمات، هزینهها و تلاشهای یکساله از بین خواهد رفت.
عابریمنصور با اشاره به هزینههای سنگین لیگ دسته اول گفت: تنها مبلغ ورودی مسابقات یک میلیارد تومان است و علاوه بر آن هزینههای ایاب و ذهاب، اسکان، تغذیه، تهیه البسه، تجهیزات، قرارداد بازیکنان و کادر فنی نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و تامین این هزینهها برای یک باشگاه خصوصی بدون حمایت دستگاههای اجرایی تقریباً غیرممکن است.
وی تاکید کرد: باشگاه پدیده سهم خود را در تامین هزینهها انجام خواهد داد، اما بدون حمایت استانداری، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری همدان، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، صنایع و سایر دستگاههای اجرایی، ادامه حضور در لیگ دسته اول امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار همدان اجازه نابود شدن تیم والیبال پدیده را ندهد
مدیرعامل باشگاه در پایان خطاب به استاندار همدان گفت: از استاندار همدان درخواست میکنیم اجازه ندهند آخرین کورسوی امید ورزش حرفهای همدان نیز خاموش شود چراکه انحلال پدیده تنها حذف یک تیم از لیگ نیست بلکه از بین رفتن امید صدها نوجوان و جوان مستعدی است که رویای حضور در سطح اول والیبال کشور را در سر دارند.
باید یادآوری کرد که اکنون زمان تصمیمگیری فرا رسیده است؛ آیا مدیران استان اجازه خواهند داد تنها نماینده شایسته والیبال همدان پیش از آغاز مسابقات از صحنه کنار برود و نام آن نیز به فهرست بلندبالای تیمهای منحلشده ورزش همدان اضافه شود؟ یا با یک تصمیم قاطع و استفاده از ظرفیت صنایع، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی از این سرمایه ارزشمند ورزشی حمایت خواهند کرد؟
پاسخ این پرسش تنها سرنوشت یک تیم والیبال را مشخص نمیکند بلکه میتواند آینده ورزش حرفهای همدان را برای سالهای پیش رو رقم بزند. در صورتی که امروز از پدیده همدان حمایت نشود، شاید فردا دیگر هیچ سرمایهگذاری حاضر نباشد برای تیمداری در این استان قدم پیش بگذارد و این یعنی ادامه چرخه تلخ انحلال، سقوط و از دست رفتن فرصتهایی که میتوانستند نام همدان را در ورزش کشور زنده نگه دارند.
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