سرهنگ غلامرضا چهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی و همزمانی این ایام با گرمای شدید هوا، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی زائران تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به دمای بالای هوا در منطقه مرزی خسروی، نگهداری برخی وسایل حساس به گرما در داخل خودرو میتواند زمینهساز وقوع حوادث خطرناک شود.
وی افزود: وسایلی مانند فندک، انواع اسپری، شیشههای حاوی عطر و ادکلن، پاوربانک، تلفن همراه، کپسولهای پیکنیک و سایر تجهیزات مشابه، در صورت قرار گرفتن در فضای بسته خودرو و زیر تابش مستقیم نور خورشید، ممکن است دچار افزایش دما شده و خطر آتشسوزی یا حتی انفجار را به دنبال داشته باشند.
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از این وسایل در شرایط عادی بدون خطر به نظر میرسند، تصریح کرد: افزایش دمای داخل خودرو در روزهای گرم سال میتواند این تجهیزات را به تهدیدی جدی برای جان سرنشینان و اموال آنان تبدیل کند و حتی یک اسپری خوشبوکننده نیز در چنین شرایطی قابلیت ایجاد حادثه را دارد.
سرهنگ چهری با توصیه به زائران اربعین حسینی برای توجه ویژه به هشدارهای ایمنی پلیس، خاطرنشان کرد: زائران پیش از ترک خودرو، حتماً از خارج کردن وسایل آتشزا و حساس به گرما اطمینان حاصل کنند تا از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری شود.
وی همچنین از زائران خواست در طول سفر، ضمن رعایت توصیههای ایمنی، از پارک خودرو در محلهای مناسب و حتیالامکان سایهدار استفاده کنند و از رها کردن هرگونه وسیله خطرآفرین در داخل خودرو بپرهیزند.
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه انتظامی استان برای خدمترسانی به زائران اربعین، گفت: پلیس کرمانشاه با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای خود در مسیرهای منتهی به مرز خسروی و محدوده پایانه مرزی، در کنار زائران حضور دارد و رعایت نکات پیشگیرانه از سوی مردم، نقش مهمی در حفظ امنیت، سلامت و آرامش سفر زائران خواهد داشت.
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