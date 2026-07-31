اعزام بیش از ۲ هزار زائر از خلیل آباد به مشهد در دهه پایانی صفر

حجت‌الاسلام رسول فتحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده و اعلام آمادگی کاروان‌ها، بیش از ۲ هزار زائر در قالب ۱۱ کاروان از این شهرستان جهت شرکت در مراسم سوگواری شهادت نبی مکرم اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) عازم مشهد مقدس خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل‌آباد با تبیین اهمیت حضور عزاداران در بارگاه منور رضوی، این شور و اشتیاق را جلوه‌ای از عمق ارادت مردم این خطه به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) دانست و افزود: بی‌شک حضور پرشور زائران در مشهد مقدس در این ایام، مایه فخر و مباهات است و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل و ایمنی تردد زائران، برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورده‌اند تا این سفر معنوی با بهترین کیفیت انجام پذیرد.

وی به نقش‌آفرینی مردم این شهرستان در حماسه اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: علاوه بر اعزام‌های دهه آخر صفر، مردم متدین خلیل‌آباد در مراسم اربعین حسینی نیز حضوری حماسی داشتند؛ به‌طوری‌که بیش از ۵ هزار نفر از این شهرستان به‌صورت کاروانی و شخصی به کربلای معلی مشرف شدند.

فتحیه با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زوار امام حسین (ع) افتخاری بزرگ است، تصریح کرد: همچنین با همت ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان، موکب «سیدالشهدا (ع)» خلیل‌آباد در مسیر نجف به کربلا مستقر گردید که با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، میزبان خیل عظیم زائران پیاده‌روی اربعین بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل‌آباد خاطرنشان کرد: حضور باشکوه عاشقان در مسیر پیاده‌روی اربعین، گویای بصیرت والای امت اسلامی است و این شکوه و عظمت جهانی، تجلی عشق به اهل‌بیت (ع) است که همواره هراس و وحشت را در دل دشمنان این حرکت مردمی و خودجوش ایجاد کرده است.