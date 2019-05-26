به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با شعار «قرآن، معنای زندگی» از ۲۱ اردیبهشت تا ۴ خردادماه در مصلای حضرت امام خمینی (ره) میزبان حضور علاقهمندان بود. بخش دانشگاهی نمایشگاه هر ساله با حضور دانشگاهها و نهادهای مرتبط با دانشگاه از جمله دانشگاههای وزارت علوم و دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت فعال است. البته امسال همانند دیگر دورههای برپایی نمایشگاه مشکل جانمایی و اسکان نامطلوب این بخش باعث شده که بخش دانشگاهی در انتهاییترین قسمت نمایشگاه استقرار یابد و بازدیدکننده زیادی نداشته باشد و این جانمایی دور از دسترس عملاً بر فرو رفتن این بخش در لاک خود میافزاید.
ایده دانشگاه علامه برای رهایی از رخوت بخش دانشگاهی
برخی غرفههای دانشگاهی برای جذب مخاطب خود تمهیداتی اندیشیدهاند و انصافاً ایدههای خوبی هم داشتهاند، برای مثال دانشگاه علامه طباطبایی که هرسال تنها با برپایی طرحهایی از جمله «یک قرآن؛ هزاران صدا» و یا اجرای طرح «سهم من از ماه خدا» اقدام به جلب نظر مخاطبان میکرد. اما در این دوره و به همت مرکز قرآن و عترت این دانشگاه هر شب مسابقهای را با عنوان «اتاق فرار» که پیرامون ماجرای حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ است، برگزار میکند. این مسابقه به صورت تیمی برگزار میشود و تیمهای شرکتکننده بعد از تماشای یک فیلم از یک خبرنگار فرضی به نام عدنان که در جریان جنگ در کشور خود در پی نجات لیستی از اسامی و تصاویر دانشمندان است، وارد اتاقی میشوند و فقط ۳۰ دقیقه فرصت است تا لیست اسامی را پیدا کنند تا این لیست به دست دشمن نیفتد. در این زمان باید قفلهایی را به کمک کدهایی که در اتاق موجود است باز کنند تا به پاسخ نهایی و پیدا کردن لیست اسامی دست پیدا کنند.
اگرچه این مسابقه از جذابیت لازم برخوردار و به اندازه کافی ایده نویی است تا بخش دانشگاهی را از کنج عزلت جستن برهاند و تلاش هم شده با بهرهگیری از آیات قرآن و نمادهایی چون؛ علما و تصاویر آنها و عکسهایی از بارگاه و حرم اباعبدالله (ع) چارچوبی دینی و قرآنی داشته باشد، باز هم یک مسابقه مانند مسابقاتی از این نوع است و انتظار میرفت با طرح ایدههایی جذابتر و با بهرهگیری از معارف قرآن و اهلبیت (ع) در نمایشگاهی با نام قرآن، قرآنیتر ظاهر شوند.
نمایش تئاتر آئینی در غرفه دانشگاه آزاد
غرفه دانشگاه آزاد اسلامی یکی دیگر از غرفههای حاضر در بخش دانشگاهی نمایشگاه امسال است که در این غرفه پایاننامههای متعددی در زمینه علوم قرآنی، الهیات و معارف اسلامی و نیز نشریات علمی حوزه علوم قرآن و حدیث که در این دانشگاه چاپ و منتشر میشود، بر روی استندهایی که در غرفه موجود است، چیده شده است. در این غرفه همچنین مسابقه شبهای نورانی با موضوع بیانیه گام دوم، که از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد، برگزار میشود. دیگر برنامه طراحی شده از سوی دانشگاه آزاد در این نمایشگاه اجرای نمایش تئاتر آئینی با موضوعی قرآنی است که هر شب قبل و بعد از افطار در محل برپایی بخش دانشگاهی و مقابل غرفه دانشگاه آزاد برگزار میشود و برای دقایقی مخاطبان را در این بخش گردهم میآورد.
فضایی کوچک، ایدهای کوتاه و موجز اما خوب
دانشگاه هنر در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن امسال فقط به ارائه یک کار بصری و مفهومی اما در نوع خود جذاب و دیدنی و برگرفته از آیه ۳۵ سوره نور «اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاة فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَة الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبارَکَة زَیْتُونَة لا شَرْقِیَّة وَ لا غَرْبِیَّة یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُور یَهْدِی اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْء عَلِیمٌ» پرداخته است.
در غرفه دانشگاه هنر با بهکارگیری المانهای متعددی از آینه، عکس، شیشههای شفاف و پخش فیلم کوتاهِ یک دقیقهای، مخاطب را درگیر میکند. در اولین لایه شک و تردید انسانها برای پیدا کردن هدایت نشان داده شده است. دیوارههای آینهای که هر فرد خود را در آن معوج میبیند، شیشههای آینهنما که نشان از عدم قطعیت دارد که آیا شیشه است یا آینه.
تصاویر انسانها از اقوام و نژادهای مختلف که هر کدام مسیر زندگی خود را دارند و تلاش همگان در این مسیر، پیدا کردن راه خوشبختی است. در واقع هر فردی موفق به این مهم شود، خود را به سر منزل مقصود رسانده و آن همان «الله» است.
در این غرفه و بعد از گذر از لایه اول انسان یک پله رشد میکند و وارد لایه مرکزی غرفه میشود. تاریکی این قسمت نمادی از ظلمت دنیاست. در این تاریکی توجه ما فقط به یک نور جلب میشود.
«سلام» تا «سپاسگزاری» در غرفه دانشگاه فنی و حرفهای
دانشگاه فنی و حرفهای یکی دیگر از دانشگاههای فعال بخش دانشگاهی است که هر ساله مخاطبان خاص و عام خود را دارد. اگرچه این دانشگاه نیز مانند دیگر غرفههای بخش دانشگاهی سعی دارد با کمک آثار هنری و دستاوردهای عملی و پژوهشی دانشگاهیان خود، نظر مخاطبان را جلب کند و از دور که این غرفه را ببینید بیشتر شبیه غرفه بخش هنری است تا دانشگاهی، باز هم هر چه باشد بخش هنری در این عرصه موفقتر و تخصصی عمل میکند و مخاطبان بیشتری را به خود جلب میکند. با این همه دانشگاه فنی و حرفهای هم امسال سعی کرده از رکود و خمودگی خارج شود و اقدام به نامگذاری هر روزه برپایی نمایشگاه از «سلام» تا «سپاسگزاری» کرده است و در قالب این نامگذاریها کارگاهها و ورکشاپهای مختلفی با موضوعات متناسب با نامها برگزار میکند.
عدالت نعمتی، مدیرکل امور فرهنگی این دانشگاه، درباره چرایی حضور این دانشگاه در نمایشگاه قرآن در قالب نمایش آثار هنری گفت: دانشگاه فنی و حرفهای بیشتر ماهیتی عملی دارد تا تئوری. شاید دیگر دانشگاهها هم بتوانند در بحثهای تئوری آثاری داشته باشند، اما دانشگاه فنی و حرفهای بر اساس همین ماهیت خود و با کمک ابزارآلات موجود، سعی دارد تمام فعالیتها را به این مسیر سوق دهد. معتقدیم بسیاری از مفاهیم دینی و قرآنی را میتوان از طریق هنر به مخاطبان عرضه کرد.
در این غرفه آثار دستی دانشجویان در قالب رشتههای قلمزنی، قالیبافی، معرق، آئینه کاری، نقاشی، سفالگری، عکاسی، طراحی دوخت، سفال، گرافیک ارائه میشود. همچنین هر روز نیز دو ورکشاپ و کارگاه عملی با حضور گروهی از دانشجویان دانشکدههای استانهای البرز، قم و تهران و اساتید این دانشکده برگزار میشود که حضور در آن برای بازدیدکنندگان علاقهمند نیز آزاد است.
دانشگاهی که مدیر است، اما فرقی با بخش عمومی نمایشگاه ندارد
دانشگاه فرهنگیان، که امسال مسئولیت اداره بخش دانشگاهی و مدیریت این بخش را عهدهدار شده، سعی کرده با برپایی مسابقات رنگآمیزی در مقطع سنی کودکان، ارائه و برگزاری ورکشاپهای خوشنویسی، معرق، برپایی مسابقات حفظ و قرائت قرآن و نیز ارائه مشاوره برای تحصیل در این دانشگاه مخاطبان را به سمت این غرفه هدایت کند. همچنین، این دانشگاه برای نخستینبار نرمافزار جز ۳۰ قرآن کریم را در قالب واقعیت افزوده (AR) که توسط یکی از پژوهشگران این دانشگاه تولید شده، رونمایی کرده است. این محصول، ایدهای برای آموزش بهتر و راحتتر به کودکان و خردسالان است و از جمله ویژگیهای آن میتوان به رابط کاربری سه بعدی، آموزش ترتیل یا روخوانی قرآن متناسب با تمامی سنین، امکان انتخاب قاری کودک یا بزرگسال، امکان روخوانی و ترتیل آیات به صورت پیوسته یا به صورت آیه به آیه و امکان استفاده از فلاش گوشی اشاره کرد.
دانشگاه علم و صنعت، کمی متفاوتتر
دانشگاه علم و صنعت نیز جز دانشگاههایی است که مدت زمان زیادی از حضور آن در نمایشگاه قرآن نمیگذرد. این دانشگاه به همت کانون قرآن و عترت خود در نمایشگاه حاضر شده و اگر چه تلاش دارد با بهرهگیری از طبیعت و برگهای طبیعی در ساخت دکور جذابیت بصری غرفه را بالاتر ببرد، باز هم چیزی برای عرضه در قامت یک نهاد علمی دانشگاهی ندارد. حجتالاسلام سیدشهاب الدین یعقوبی که از فارغ التحصیلان مهندسی شیمی این دانشگاه بوده و بعدها به علوم حوزوی گرایش پیدا کرده همه روزه در غرفه دانشگاه علم و صنعت حضور دارد و به ارائه مباحث تدبر در قرآن با محوریت هر یک از سورههای کوتاه قرآن و نیز آموزش تصحیح قرائت نماز میپردازد.
وی با اعتراض به جانمایی بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن گفت: کمبود فضا برای ارائه همه فعالیتهای دانشگاهها مهمترین مشکلی است که در نمایشگاه با آن مواجهایم. اگرچه در کنار این مسئله نبود اتاق مادر و کودک نیز یکی از مسائلی است که از مراجعان شنیدهایم و خوب بود برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده میشد.
در این غرفه همچنین طرحی با عنوان طرح سرنخ قرآنی وجود دارد که در این طرح افراد از یک جعبه چوبی که کلماتی برگرفته از قرآن در قالب فلش کارت وجود دارد، به وسیله یک نخ به یک آیه و آیاتی از قرآن کریم که متناسب با کلمات است میرسند و نهایتاً به غرفه و پوسترهایی که اطلاعات بیشتری درباره آن عبارت به مخاطب میدهند رهنمون میشوند.
کانون قرآن و عترت دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز اداره و برپایی غرفهای با نام دانشگاه تهران را برعهده دارد که در این غرفه برخی از پایان نامههای رشتههای الهیات و معارف اسلامی در استندی کنار غرفه قرار داده شده و فعالیت خاصی در این غرفه دیده نمیشود و فقط خلاصهای از برنامههای فرهنگی برگزار شده از سوی کانونها و نهادهای فرهنگی این دانشگاه در سال گذشته، گزارش میشود.
پژوهشمحورترین غرفه بخش دانشگاهی
پژوهشکده اعجاز وابسته به دانشگاه شهید بهشتی نیز که بیش از ۱۰ سال از فعالیت آن میگذرد، غرفهای محدود و کوچک در بخش دانشگاهی دارد و تمامی آثار پژوهشی و کتابهای چاپ شده از سوی اعضای این پژوهشکده ارائه شده است و فضای علمیتری در حوزه علوم قرآنی ر مقایسه با دیگر غرفههای دانشگاهی دارد. به همت این پژوهشکده در نمایشگاه قرآن، سه نشست تخصصی قرآنی یکی با عنوان تصریف الریاح با سخنرانی غلامرضا براتی، استاد در قرآن و دیگری با عنوان خلقت انسان از نگاه قرآن است که با حضور و سخنرانی صالح حسنزاده برگزار میشود. همچنین نشستی با موضوع خلقت عالم جمعه این هفته با حضور و سخنرانی نصیری قیداری در غرفه بخش دانشگاهی و به همت پژوهشکده اعجاز برگزار خواهد شد.
علاوه بر این، پژوهشکده اعجاز در نمایشگاه قرآن از محققان و علاقهمندان به شرکت در پنجمین همایش اعجاز قرآن، که مهرماه امسال برگزار میشود، ثبتنام به عمل میآورد. مهلت شرکت در این دوره از همایش تا پایان تیرماه سال جاری خواهد بود.
نگاه کن، رد شو
دانشگاه سوره نیز در این بخش حاضر است و به ارائه آثار نفیس هنری و نمایش کارهای هنری و تجسمی دانشگاهیان خود در رشتههای متعدد نقاشی، خطاطی، ترمه، معرق، خاتمکاری و … پرداخته است.
دانشگاه علمی کاربردی هم برخی آثار پژوهشی و چاپ شده دانشگاهیان خود را به نمایش گذاشته و چند اثر هنری این دانشگاه را در این غرفه در معرض دید عموم قرار داده و مانند غرفه نهاد رهبری از نبود مخاطب کافی رنج میبرد.
دانشگاه پیامنور از پربرنامهترینها
دانشگاه پیامنور در ایام برپایی نمایشگاه به برگزاری نمایش خیابانی به مدت دو شب با موضوع سبک زندگی امیرالمؤمنین (ع) در قالب پردهخوانی و نقالّی اقدام میکند. همچنین، این دانشگاه در این دوره نخستین رادیوی اینترنتی قرآنی را در کشور، که ماحصل کار دانشگاهیان آن است، افتتاح خواهد کرد.
همچنین قرار است غرفه دانشگاه پیامنور دو شب در حوزه مهدویت فعالیت کند. همچنین برای نخستین بار دانشگاهیان پیام نور به انجام کار پژوهشی پیرامون ۳۰ فراز از خطبه غدیر اقدام کردهاند که به صورت پوستر در فضای دانشگاهی نمایشگاه قرآن به نمایش در میآید. در این غرفه که در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن که در انتهای سالن اصلی شبستان مصلی قرار دارد. علاوه بر رونمایی از آخرین دستاوردهای پژوهشی و کتابهای تازه چاپ شده و نیز معرفی نخبگان قرآنی در رشتههای قرائت و حفظ، با معرفی برخی درسنامههای دانشگاه پیامنور با عناوینی چون درسنامههای قرآن و نهجالبلاغه، که کتابهای مرجع خیلی از رشتههای دانشگاهی است، فعالیت میکند. همچنین معرفی استارتاپ کسبوکارهای نوپا با رویکرد قرآنی با عنوان «از ایده تا رویداد قرآنی» از دیگر برنامههای این غرفه در نمایشگاه قرآن است.
این دانشگاه به دنبال برپایی نخستین کنگره بزرگداشت شهدای مدافع حرم دانشگاه پیامنور، در ایام برپایی نمایشگاه قرآن نیز به معرفی ۴۰ شهید دانشجوی مدافع حرم این دانشگاه در فضای اصلی شبستان مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) اقدام خواهد کرد.
در این غرفه پوسترهایی با موضوع شخصیت و زندگانی امیرالمؤمنین (ع) در فضای باز بخش دانشگاهی نصب شده، اما اینکه چند نفر مقابل دیوارهای پوشاندهشده از پوسترهای متعدد بایستند و به مطالعه این پوسترها بپردازند قابل تأمل است.
برپایی نشستهای تخصصی قرآنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن نیز که در این دوره از نمایشگاه قرآن حاضر است، با برپایی جلسات مشاوره پیرامون سبک زندگی همچنین اقدام به برگزاری چند نشست تخصصی با موضوعاتی همچون «معرفی و نقد ترجمههای قرآن کریم» با حضور عظیم عظیمپور و نشست «تدبر در قرآن» با حضور مجید معارف، کرده است. ارائه پنج مجله تخصصی دانشگاه و ۷۲ عنوان کتاب انتشار یافته و کتابهای مجموعه مقالات ۱۲ دوره همایش بینالمللی پژوهشهای قرآنی در این غرفه یکی از دیگر فعالیتهای دانشگاه علوم و معارف قرآن در نمایشگاه قرآن امسال است.
از جمله کتابهایی که در این دوره از نمایشگاه از سوی غرفه دانشگاه علوم و معارف قرآن ارائه شده است، میتوان به این موارد اشاره کرد: «درسنامه روش تحقیق معطوف به رشته تفسیر علوم قرآنی» نوشته عبدالله اصفهانی و محمود ابوترابی، «هستی و چیستی ابلیس» از رضا سعادت نیا، «شیوههای تبلیغی وهابیت در جهان اسلام» اثر مریم شیرین جانی، «مصونیت قرآن از تحریف نزد شیعه و اهل سنت» اثر محمد اکبری، «بررسی و تعلیم آیات جامعه شناختی عصر جاهلیت» از محمدابراهیم ایزدخواه، «اخلاق در قرآن و سنت» اثر علی غضنفری، «اختلاف ترجمههای قرآن کریم» از عظیم عظیم پور و «جغرافیای تاریخی مسیر حرکت بنی اسرائیل در قرآن و عهد عتیق» از طاهره سادات طباطبایی.
یک مشکل در کنار عرضه و نمایش محصولات علمی و کتابهای دانشگاه علوم و معارف قرآن که مختص این غرفه نبود و دیگر غرفههای دانشگاهی که کتابهایی برای عرضه داشتند، به آن گرفتار بودند، ممنوعیت فروش کتاب و محصولات انتشارات دانشگاهها در بخش دانشگاهی بود. در خلال تهیه گزارش از غرفه دانشگاه علوم و معارف قرآن یکی از بازدیدکنندگان این بخش کتابهای قرار داده شده روی میز را تورق کرد و گفت: یک نسخه این کتاب را میخواهم که مسئول غرفه به او یادآور شد که متأسفانه اجازه فروش کتاب نداریم و فقط میتوانیم اینها را به نمایش بگذاریم. اگر علاقهمند به خرید این کتاب هستید به انتشارات دانشگاه در بیرون نمایشگاه مراجعه کنید.
رشید جعفرپور، رئیس اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو شورای هماهنگی بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم در اینباره گفت: این تصمیمی است که از سوی مسئولان وزارت ارشاد در برپایی نمایشگاه قرآن گرفته شده و ما در آن نقشی نداریم. اگرچه در بخش غرفههای فروش کتابها برخی انتشارات دانشگاهی حضور دارند و محصولات خود را عرضه میکنند، امیدواریم این مشکل در دورههای بعدی نمایشگاه حل شود و غرفههای دانشگاهی بتوانند محصولات جدید خود در حوزه انتشارات را به فروش برسانند.
رونماییهای مهم دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث، دیگر دانشگاه حاضر در بخش دانشگاهی نمایشگاه امسال، برنامه مهمی را در این دوره از نمایشگاه دنبال کرد و آن رونمایی از ۴ درسنامه حدیثی از جمله «رابطه قرآن و سنت» نوشته علی نصیری و چهار جلد کتاب «فقه الحدیث» که جلد اول و چهارم آن را عبدالهادی مسعودی و جلدهای دوم و سوم آن را عباس پسندیده به رشته تحریر درآورده بود که مراسم رونمایی از این کتابها با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور در غرفه ایکنا برگزار شد.
غرفه نهاد رهبری در دانشگاهها؛ خاموش و بیرمق
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نه به عنوان یک دانشگاه بلکه به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی مهم در دانشگاهها در نمایشگاه قرآن امسال مانند سایر دورههای برپایی آن غرفهای دارد و در این قسمت به ارائه بیش از ۳۰ جلد کتاب با موضوعات قرآن واهل بیت (ع) پرداخته و همچنین از پوستر طرح دوشنبههای قرآنی در دانشگاهها رونمایی کرده است. با این حال این غرفه همانند هر سال جز خلوتترین و بیبرنامهترین غرفه بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن است، بیاینکه هیچ اتفاق خاصی بیفتد و نظر مخاطب عام و خاص را به خود جلب کند!
غرفه جهاددانشگاهی، از شلوغترین و پربرنامهترینها
جهاد دانشگاهی یکی دیگر از نهادهای مهم حاضر در این بخش دانشگاهی این نمایشگاه است که سه مرکز زیرمجموعه سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور این نهاد در غرفه جهاد حاضر هستند. مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی، مرکز فعالیتهای قرآنی و مرکز رشد هنر و فناوریهای قرآنی سه مرکزی هستند که خدماتی را به مخاطبان و بازدیدکنندگان بخش دانشگاهی ارائه میکنند.
مرکز آموزش مشاوره و خدمات روانشناسی مستقر در این غرفه، همه روزه، پیش و پس از افطار و در ایام برپایی نمایشگاه قرآن اقدام به ارائه مشاورههای پیش از ازدواج، خانواده و کودک میکند. آقایان مهدی بیاتی و حجتالاسلام والمسلمین سعیدی دو کارشناس حاضر در این غرفه هستند که به ارائه مشاورههای مذکور میپردازند. همچنین، این مرکز به تبلیغات دورههای آموزشی تربیت مربی قرآن، مربی مهد و مبلغان دینی و جذب علاقهمندان به شرکت در این دورهها میپردازد.
در این بخش از غرفه جهاددانشگاهی کارگاههای متعددی در حوزه مهارتهای زندگی و فرزند پروری با رویکرد اسلامی (فرزند پروری اسلامی و خانواده موفق) برگزار میشود. همچنین کارگاهی ویژه تربیت مشاور با محوریت دانشجویان رشته روانشناسی از دیگر برنامههای مرکز آموزش مشاوره و خدمات روانشناسی جهاد دانشگاهی در بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن بود که شب گذشته برگزار شد. همانند سالهای گذشته و دیگر دورههای برپایی نمایشگاه قرآن کریم، مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی میزبان برگزاری استارتآپ طلوع برکت بود. همچنین برپایی هکاتون فینتک اسلامی مهمترین استارتآپ این مرکز در زمان برپایی نمایشگاه بود.
مرکز فعالیتهای قرآنی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی دیگر بخش فعال غرفه این نهاد واقع در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن است که برنامههای متعدد قرآنی را در قالب طرحهای ویژه این دوره از نمایشگاه در دست اجرا دارد. از آن جمله میتوان به طرح ۱۶ به توان ۱۶ (طرح یادگیری قرآن در ۱۶ دقیقه) اشاره کرد. هدف از اجرای این طرح روخوانی و روانخوانی قرآن در مدت زمان ۱۶ دقیقه است که با در نظر گرفتن جامعه هدف دانشجویان و دانش آموزان به اجرای این طرح میپردازد. طرح تصحیح و صحت قرائت نماز نیز دیگر طرح جانبی یادگیری قرآن در ۱۶ دقیقه است. رونمایی از طرحها و پژوهشهای انجام شده و نتایج حاصل از مسابقات و همایشهای بینالمللی قرآنی، طی سالهای اخیر از سوی مرکز فعالیتهای قرآنی این نهاد، دیگر برنامهای است که در این غرفه دنبال خواهد شد. این مرکز همه روزه اقدام به برگزاری مسابقه پیامکی قرآنی با محوریت سبک زندگی ایرانی اسلامی کرده است.
برپایی نخستین مناظره دانشجویی
از جمله برنامههای جنبی جهاددانشگاهی در این دوره از نمایشگاه برپایی نخستین مسابقه مناظره دانشجویی با محوریت موضوعات قرآنی است. این مسابقات برای اولین بار و به ابتکار معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی و با حمایت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان این نهاد، با هدف ترویج سبک زندگی قرآنی روزهای ۳۰ تا یکم خردادماه در نمایشگاه قرآن برگزار میشود.
سازمانی دانشجویی که میتوانست موفقترین باشد
بسیج دانشجویی نیز یکی دیگر از نهادهای فرهنگی مستقر در دانشگاههاست که غرفهای به آن اختصاص داده شده و این غرفه علاوه بر ارائه مشاورههای قرآنی، اقدام به ثبتنام حلقات قرآنی و نیز ثبتنام اعتکاف قرآنی و برپایی نشستهایی با موضاعات چالشهای فرهنگی و قرآنی کرده است، اما با این همه این بخش نیز از خلوتترین غرفههای بخش دانشگاهی است.
همچنین کانونهای قرآنی و مذهبی دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در غرفهای که در اختیار دارند، به انجام طرح کتابت قرآن، که در سال ۹۶ نخستین دوره آن برگزار شد، اقدام کرده است. اگر میخواهید درباره این طرح بیشتر بدانید اینجا را بخوانید. همچنین، این بخش به ارائه خدمات پزشکی و سلامت و مشاورههای پزشکی در طول ایام برپایی نمایشگاه قرآن میپردازد.
یادآور میشود هدف از این گزارش، رسیدن به یک غایت در حضور بخش دانشگاهی در نمایشگاه قرآن است. در ابتدای این گزارش اشارهای به جانمایی نامطلوب بخش دانشگاهی در اغلب دورههای برپایی نمایشگاه داشتیم و اینکه هر سال این وضع بدتر میشود و امسال نیز بخش دانشگاهی در انتهاییترین قسمت شبستان مصلی استقرار یافته است. شاید و حتماً مهمترین علت وضعیت بدِ اسکانِ بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن به خود دانشگاهها برگردد که دقیقاً معلوم نیست دستاورد علمی قرآنی دانشگاهیان برای حضور در نمایشگاه قرآن چیست؟ از طرفی نیاز است مسئولان و دست اندرکاران نمایشگاه استانداردهای حداقلی را برای حضور دانشگاههای کشور در نمایشگاه قرآن لحاظ کنند تا آنهایی که چیزی برای عرضه ندارند، اجازه حضور نداشته باشند. به این امید که شاهد نمایشگاهی باشیم که بخش دانشگاهی، به جای پرتترین بخش نمایشگاه، پیشانی نمایشگاه باشد و مورد توجه همگان قرار گیرد.
نظر شما