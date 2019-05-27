به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد بعد از ظهر ظهر دوشنبه در نشست سمن‌های گناوه با تقدیر از فعالیت‌های متنوع خانه سمن‌های شهرستان گناوه اظهار داشت: خانه سمن‌ها محلی برای فعالیت سمن‌ها و همکاری و همراهی آنها برای افزایش فعالیت‌های مدنی است.

پاک نژاد گفت: خانه سمن‌های شهرستان گناوه از بدو ایجاد برنامه‌های متنوع و بسیار مفیدی را در زمینه‌های مختلف برگزار کرده که این برنامه‌ها با استقبال علاقمندان روبرو شده است.

وی افزود: تا کنون برنامه‌های متنوع فرهنگی - اجتماعی توسط خانه سازمان‌های مردم نهاد شهرستان گناوه با همکاری برخی از سمن‌ها برگزار شده است که نشست‌های یکشنبه‌های کتاب از جمله این برنامه‌ها است.

وی تصریح کرد: شهرستان گناوه از شهرستان‌های فعال در زمینه فعالیت‌های متنوع سمن‌ها است و باز هم تلاش می‌شود که این امر توسعه یابد.

در این نشست که با حضور دوستداران اهل بیت (ع) و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی و تعدادی از مسئولان شهرستان برگزار شد به مناسبت شهادت مولای متقیان، کتاب یاران امیرالمومنین (ع) نوشته حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه این گناوه تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کتاب به یاران و همراهان حضرت علی (ع) در دوره زندگی و کنش‌ها، فعالیت‌ها و نظرهای آنان درباره این امام همام اشاره می‌کند.

در پایان این نشست به رسم یادبود تندیسی از طرف خانه سازمان‌های مردم نهاد گناوه توسط فرماندار و همچنین نماینده انجمن کتاب شهرستان به امام جمعه این شهر اهدا شد.