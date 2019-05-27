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۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۳۲

فرماندار گناوه:

ظرفیت سمن‌های گناوه در اجرای برنامه‌های فرهنگی استفاده شود

ظرفیت سمن‌های گناوه در اجرای برنامه‌های فرهنگی استفاده شود

گناوه- فرماندار شهرستان گناوه گفت: ظرفیت سمن‌های گناوه در اجرای برنامه‌های فرهنگی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد بعد از ظهر ظهر دوشنبه در نشست سمن‌های گناوه با تقدیر از فعالیت‌های متنوع خانه سمن‌های شهرستان گناوه اظهار داشت: خانه سمن‌ها محلی برای فعالیت سمن‌ها و همکاری و همراهی آنها برای افزایش فعالیت‌های مدنی است.

پاک نژاد گفت: خانه سمن‌های شهرستان گناوه از بدو ایجاد برنامه‌های متنوع و بسیار مفیدی را در زمینه‌های مختلف برگزار کرده که این برنامه‌ها با استقبال علاقمندان روبرو شده است.

وی افزود: تا کنون برنامه‌های متنوع فرهنگی - اجتماعی توسط خانه سازمان‌های مردم نهاد شهرستان گناوه با همکاری برخی از سمن‌ها برگزار شده است که نشست‌های یکشنبه‌های کتاب از جمله این برنامه‌ها است.

وی تصریح کرد: شهرستان گناوه از شهرستان‌های فعال در زمینه فعالیت‌های متنوع سمن‌ها است و باز هم تلاش می‌شود که این امر توسعه یابد.

در این نشست که با حضور دوستداران اهل بیت (ع) و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی و تعدادی از مسئولان شهرستان برگزار شد به مناسبت شهادت مولای متقیان، کتاب یاران امیرالمومنین (ع) نوشته حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه این گناوه تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کتاب به یاران و همراهان حضرت علی (ع) در دوره زندگی و کنش‌ها، فعالیت‌ها و نظرهای آنان درباره این امام همام اشاره می‌کند.

در پایان این نشست به رسم یادبود تندیسی از طرف خانه سازمان‌های مردم نهاد گناوه توسط فرماندار و همچنین نماینده انجمن کتاب شهرستان به امام جمعه این شهر اهدا شد.

کد مطلب 4627127

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