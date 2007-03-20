ضرورت موافقت دولت وحدت ملی فلسطین با شروط کمیته چهارجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه در نشست شب گذشته خود در واشنگتن باردیگر خواستار آن شدند که دولت وحدت ملی فلسطین، رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسد؛ به مقاومت بر ضد اشغالگری و به زعم آنها خشونتها پایان دهد و به قراردادهای منعقد شده میان تشکیلات خودگردان و تل آویو در گذشته پایبند باشد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار خود از واشنگتن ابراز امیدواری کرد که فلسطینیان با اجرای خواسته های گروه چهارجانبه موافقت کنند تا تحریمهای اعمال شده علیه آنها لغو شود.

خاویر سولانا پس از نشست خود با دیگر مقامهای گروه چهارجانبه تاکید کرد: دولت وحدت ملی فلسطین به شرایط این گروه پاسخی نداده است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامهای اروپایی گفت : ما امید زیادی داریم که این دولت تا آنجا که ممکن است شرایط گروه چهارجانبه را بپذیرد و در پایان نیز تمام آن را قبول کند.

این مقام اروپایی خاطرنشان کرد: امیدواریم در پایان این مسیر، عادی سازی کامل روابط را شاهد باشیم.

اعضای گروه چهارجانبه پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی ژانویه 2006 میلادی در فلسطین ، ارسال کمک به فلسطینی ها را تحریم کردند و ازسرگیری کمکها را به موافقت دولت جدید فلسطین با شروط سه گانه این کمیته منوط کردند.

رایس نیز در این کنفرانس خبری باردیگر از سخنان اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین درباره حق مقاومت فلسطینیان ابراز نگرانی کرد.

رایس قرار است در روزهای آینده سفر دیگری به منطقه خاورمیانه داشته باشد.

این درحالی است که دولت آمریکا پیشتر اعلام کرد با وزیران وابسته به حماس در دولت وحدت ملی تعامل نخواهد کرد.