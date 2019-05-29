عنوان دهمی شطرنجباز ایران در لیگ فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ شطرنج فرانسه به پایان رسید و تیم «کن» که امسال از محمد امین طباطبایی نماینده شطرنج ایران در ترکیب خود استفاده می‌کرد، عنوان دهم را به دست آورد.

«کن» در رقابت‌های این فصل فرانسه از ۱۱ مسابقه خود صاحب ۱۵ امتیاز شد تا در رده دهم قرار گیرد. طباطبایی که با ریتینگ ۲۶۱۰ در ترکیب تیم «کن» قرار گرفته بود از ۸ بازی خود صاحب ۳.۵ امتیاز شد. تنها پیروزی طباطبایی در مسابقات تیمی فرانسه در دور آخر و برابر «پیر ویلگاس» با ریتینگ ۲۳۵۴ بدست آمد.

در پایان لیگ شطرنج فرانسه تیم بیسویلر با کسب ۳۳ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.