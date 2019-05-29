مراسم تحلیف عضو جدید شورای شهر شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه سعید نظری در صحن علنی شورای شهر شیراز به عنوان عضو جدید شورا سوگند یاد کرد.

سعید نظری متولد ۱۳۵۸ در شهر زرقان است و متولد ۱۳۵۸ زرقان، خبرنگار و روزنامه نگار و فعال سیاسی است.

وی دانش آموخته مهندسی صنایع است و در سالهای ۷۹ تا ۹۰ عضو جهاددانشگاهی فارس و خبرنگار خبرگزاری ایسنا و روزنامه‌های نیم نگاه و افسانه بوده است‌.

وی عضو انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری استان فارس نیز هست.

پیش از این «سیروس پاک‌فطرت» از عضویت در شورای اسلامی شهر شیراز انصراف داده بود.