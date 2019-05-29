۴۰۰ هزار تن کالای اساسی تخلیه شد/تسهیل خروج کالا از بندر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، اله مراد عفیفی پور با اشاره به تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده برای خدمات رسانی سریع و دقیق به کشتی‌های حامل کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بندر شهید رجایی اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، برای کمک به شرایط اقتصادی کشور تلاش کردیم تا برای ترخیص و خروج کالاها از بندر شهید رجایی به عنوان اصلی‌ترین دروازه تجارت بین المللی ایران تسهیلاتی را فراهم کنیم و این امر باعث شده تا خروج کالاها سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: علاوه بر پهلودهی بدون نوبت و تخصیص امکانات و تجهیزات تخلیه کالاها از کشتی و نگهداری آنها در محوطه‌ها، هماهنگی‌های مؤثری با دستگاه‌های همکار از جمله گمرک صورت گرفته تا کالاهای اساسی وارده به بندر در کمترین زمان ممکن از بندر خارج و به مقاصد تعیین شده در داخل کشور ارسال شود.

عفیفی پور با اشاره به تخلیه ۳۹۴ هزار و ۱۵۴ تن انواع کالای اساسی، استراتژیک و ویژه از کشتی ها در بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: طی نخستین ماه بهاری امسال ۲۰۷ هزار و ۴۹۷ تن و در ماه اردیبهشت نیز ۱۸۶ هزار و ۶۵۷ تن از اینگونه کالاها در اسکله‌های این بندر تخلیه و برای تنظیم بازار روانه استان‌های مختلف شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عمده این کالاها را شامل ۱۲۳ هزار تن شکر، ۱۲۲ هزار تن روغن نباتی و حیوانی، ۸۸ هزار تن کود و سموم شیمیایی، ۴۹ هزار تن برنج و ۱۰ هزار تن کاغذ برشمرد.

عفیفی پور اضافه کرد: تشریفات مربوط به تخلیه کالاهای اساسی از کشتی به سرعت و با دقت عملیاتی لازم انجام و کامیون‌ها پس از بارگیری بدون معطلی روانه استان‌های مختلف کشور می‌شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطر نشان کرد: بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی کشتیرانی‌ها و صاحبان کالا، برنامه ریزی شده است تا دستکم ۱۰ فروند کشتی حامل دام زنده و محموله‌های شکر و روغن خوراکی در سال جاری در بندر شهید رجایی پذیرش و به فراخور نیاز کشور و بدون قائل شدن محدودیت زمانی برای تنظیم بازار روانه بازارهای داخلی شوند.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری ارگان‌های دیگر این سرعت بیش از پیش افزایش یابد، خروج کالا از بندر تسهیل و ماندگاری کالاها کمتر شود تا کالاها سریع‌تر به دست مصرف کننده نهایی برسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن و سایر مایحتاج مردم، گفت: کشتی‌های حامل این گونه کالاها بدون نوبت در اسکله‌های ۴۰ گانه این بندر پهلودهی می‌شوند و انبارهایی برای نگهداری اینگونه کالاها در نظر گرفته شده تا به محض انجام تشریفات گمرکی از بندر خارج شوند که این روند طی فصل بهار امسال سرعت خیلی خوبی گرفته است.

وی همچنین با تشریح ظرفیت‌های بزرگترین بندر تجاری کشور که بر فرآیند ورود و خروج کالا به ویژه کالاهای اساسی موثر است، گفت: پایانه‌های ریلی – کانتینری این بندر بالغ بر ۷۰۰ هزار TEU(هر واحد تی. ای.یو معادل یک کانتینر بیست فوت) ظرفیت نگهداری کالا دارند و می‌توان کانتینرها را در شرایط ایمن به وسیله واگن به بندر وارد و از آن خارج کرد.

عفیفی پور اضافه کرد: از طرفی دیگر، در بندر شهید رجایی بالغ بر ۲۰۰۰ پلاک یخچالی وجود دارد که امکان پذیرش هر نوع کالای وارداتی و صادراتی که نیازمند خدمات سردخانه‌ای بسته به دمای استاندارد مورد نیاز برای نگهداری کالا باشد، وجود دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان به فعالیت بیش از ۵۰ پایانه و محوطه نگهداری کالا با راهبری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: همه فعالان بخش دولتی و خصوصی امکانات و تسهیلات ویژه‌ای را فراهم کرده اند تا خدمات تخلیه کالا از کشتی، بارگیری محموله‌های صادراتی و خروج کالاها از بندر در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت، انجام شود.

جابجایی کالا در بندر شهید رجایی به مرز ۱۲ میلیون تن رسید

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز از تخلیه و بارگیری حجمی نزدیک به ۱۲ میلیون تن انواع کالا و صعودی شدن حجم صادرات غیرنفتی طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد.

وی اظهار داشت: از این رقم، هفت میلیون و ۷۱۵ هزار و ۵۸۴ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و سه میلیون و ۹۹۰ هزار و ۶۱۱ تن فرآورده‌های نفتی تخلیه و بارگیری شد.