به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بانک‌پاسارگاد جهت تسهیل تعاملات مالی میان افراد از طریق شماره تلفن‌همراه و با توجه به ضرورت حرکت در حوزه بانکداری‌اجتماعی (Social Banking) به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان، اقدام به طراحی و توسعه محصولی جدید در حوزه بانکداری دیجیتالی با عنوان «ویپاد» کرده است.

طبق اعلام بانک‌پاسارگاد، در این برنامه که در واقع نوعی شبکه اجتماعی محسوب می‌شود، انتقال و درخواست وجه به تمام مخاطبین تلفن‌همراه فرد که عضو شبکه اجتماعی مالی ویپاد هستند امکان‌پذیر است.

در نرم‌افزار بانکداری اجتماعی ویپاد امکاناتی از قبیل پرداخت وجه بدون نیاز به مشخصات بانکی، امکان تقسیم دنگ بین دوستان، سرمایه‌گذاری جمعی، ایجاد گروه‌های خیریه، ارسال درخواست وجه گروهی فراهم شده‌است. همچنین انتقال وجه بین کارت‌های خود، ثبت‌نام کاربر و ساخت پروفایل شخصی (به همراه تصویر)، امکان خرید شارژ و پرداخت قبض و گزارش‌گیری از کلیه درخواست‌ها و واریزهای انجام شده شخصی یا گروهی از دیگر ویژگی‌های ویپاد است.

گفتنی است هم‌میهنان می‌توانند جهت دریافت برنامه موبایلی بانکداری اجتماعی بانک‌پاسارگاد (ویپاد) و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این برنامه، به وب‌سایت ویپاد به نشانی www.wepod.ir و یا سایت بانک‌پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند.