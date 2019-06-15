به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کن لوچ کارگردان سرشناس بریتانیایی جایزه استاد سینما را برای یک عمر دستاورد هنری از نهمین جشنواره فیلم «پالما» ‬ دریافت می‌کند.

این جشنواره که با نام «آتلانتیدا فیلم فِست» برگزار می‌شود هر سال در اولین هفته ماه جولای در پالما میزبان سینمادوستان است.

این جایزه در مراسم افتتاحیه این جشنواره در «بِلوِر کاسل» به این فیلمساز اهدا می‌شود. گای همیلتون، ونسا ردگریو و رولند جافه قبلاً با این جایزه تجلیل شده بودند.

فرناندو لئون د آرانوئا کارگردان اسپانیایی این جایزه را به کن لوچ تقدیم می‌کند.

در عین حال در این جشنواره فیلم «قوش» که در سال ۱۹۶۹ موجب شهرت لوچ شد به نمایش درمی‌آید. این فیلم امسال ۵۰ ساله و به عنوان یکی از مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای بریتانیا شناخته می‌شود.

«قوش» دومین ساخته سینمایی لوچ، با اقتباس از رمان «یک قوش برای یک نابکار» اثر بری هاینز (۱۹۶۸) ساخته شد. این فیلم توسط انستیتوی فیلم بریتانیا در رتبه هفتم ۱۰ فیلم برتر قرار گرفته است. گاردین نیز این فیلم را در فهرست «یک‌هزار فیلمی که پیش از مرگ باید ببینید، قرار داده است.

این فیلم که روایتگر ماجرای یاس‌آور نوجوانی نحیف با خانواده‌ای نابهنجار است و زندگی تیره و تار مردم نواحی صنعتی شمال انگلستان را به تصویر می‌کشد، در سال ۱۹۷۰ موفق به کسب گوی بلورین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری شد.

کن لوچ ۸۲ ساله ۲ بار موفق به دریافت نخل طلای جشنواره فیلم کن شده است؛ یک بار در سال ۲۰۰۶ برای فیلم «بادی که کشتزار جو را تکان می‌دهد» و یک بار در سال ۲۰۱۶ برای فیلم «من، دانیل بلیک».

جدیدترین فیلم وی با عنوان «ببخشید جا ماندی» در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد. او در این فیلم با انتقاد از سیاستمدارانی چون اد میلیبند و تونی بلر آنها را حامیان کاپیتالیسم خواند و گفت نتیجه کار آنها افزایش بی‌امنیتی شغلی در جامعه است.