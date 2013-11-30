به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم برلین دیروز جمعه اعلام کرد این جشنواره امسال خرس طلای افتخاری خود را به کن لوچ اهدا می‌کند و 10 فیلم از آثار این سکاندار عرصه سینما را به نمایش درمی‌آورد.

مراسم اهدای این جایزه با نمایش فیلم "بارش سنگ‌ها" که محصول سال 1993 است، همراه خواهد بود.

دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین در این‌باره گفت: کن لوچ یکی از بزرگترین کارگردان های اروپایی است و در طول تقریبا 50 سال فعالیت هنری خود به درجات والایی رسیده و همواره مبتکر باقی مانده است.

وی افزود: توجه عمیق او به مردم و سرنوشت‌های فردی‌شان در کنار تفسیر انتقادی او از اجتماع، بیان ویژه‌ای از او در تنوع شیوه‌های سینمایی ایجاد کرده است. ما کن لوچ را به عنوان یک کارگردان تجلیل می کنیم و عمیقانه او را برای تاثیری که طنز موجود در فیلم هایش بر بی عدالتی های اجتماعی گذاشته است، می ستاییم.

کن لوچ کارش را به عنوان یک کارگردان با کارگردانی درامی از بی.بی.سی با عنوان "کتی به خانه بیا" در سال 1966 آغاز کرد که با تمرکز بر یک خانواده طبقه کارگر که بی خانمان می شوند، ساخته شد. در آن زمان 12 میلیون نفر که شامل یک چهارم مردم بریتانیا بود این فیلم را در نخستین نمایشش از تلویزیون تماشا کردند و فیلم به بحث های جدی درباره سیاست های دولت منجر شد.

دومین فیلم لوچ "قوش" در سال 1969 او را به عنوان فیلمسازی بین المللی معرفی کرد. این فیلم داستان نوجوانی خیال پرداز و قوش او است و به عنوان یکی از مهمترین فیلم های واقع گرایانه اجتماعی در سینمای اروپا شناخته می شود .

فیلم های لوچ در دوره مارگارت تاچر از تاثیرات سیاست های او بر زندگی طبقه کارگر سخن می گوید. "بارش سنگ ها" در سال 1993 از جمله این فیلم هاست که داستان پدری بیکار را بیان می‌کند که سعی دارد شان خود را حفظ کند و "کفشدوزک کفشدوزک" در سال 1994 درباره مادری است که از سوی کسانی که باید به او کمک کنند، با خیانت روبه ور می شود.

"اسم من جو است" در سال 1998 داستانی عاشقانه بین یک مخالف سابق و یک فعال اجتماعی است و "دریانوردان" در سال 2001 بر این تمرکز دارد که چگونه اتحاد کارگران خطوط آهن به نخستین تجربه های خصوصی سازی شبکه راه آهن منجر می شود.

از دیگر فیلم های مهم کن لوچ "سرزمین و آزادی" در سال 1995 است که تماشاگران را با خود به دوران جنگ های داخلی اسپانیا می برد و آن را با روزهای حاضر بریتانیا مقایسه می کند. "شانزده سالگی شیرین" در سال 2002 نیز تصویرگر جوانی است که به یک توزیع کننده بی ریشه مواد بدل می شود و "در جستجوی اریک" در سال 2009 یک فیلم کمدی درباره نامه رسانی بیکار و یک ستاره سابق فوتبال است.

فیلم هایی که برای مرور آثار کن لوچ در جشنواره فیلم برلین به نمایش در می آیند عبارتند از:

"کتی به خانه بیا" (1966)

"قوش" (1969)

"شکاربان" (1980)

"بارش سنگ ها" (1993)

"کفشدوزک کفشدوزک" (1994)

"سرزمین و آزادی" (1995)

"اسم من جو است" (1998)

"دریانوردان" (2001)

"شانزده سالگی شیرین" (2002)

"در جستجوی اریک" (2009)

شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم برلین از 6 تا 16 فوریه (17 تا 27 بهمن) برگزار می‌شود.