به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «جیم مک گاورن»، رئیس کمیته قانونگذاری مجلس نمایندگان آمریکا سیاست‌های دم دمی مزاجانه ترامپ را باعث افزایش تنش‌ها با ایران دانست.

نمایندگان دموکرات این مجلس و به ویژه «مک گاورن» از ترامپ به علت نداشتن یک استراتژی منسجم برای کاهش تنش‌ها، عدم اعلام برنامه‌هایش به کنگره و تحریک ایران انتقاد کردند. دموکراتها در واکنش به سیاست‌های ترامپ به دنبال قطعنامه‌ای هستند که بدون اجازه صریح کنگره اقدام نظامی در قبال ایران را ممنوع کند.

مک گاورن اظهار داشت: این دولت تحریک ایران برای جنگ را از حد گذرانده است و من مطمئن نیستم ترامپ و تیم امنیت ملی وی توانایی این را داشته باشند که از بروز جنگ جلوگیری کنند. دیدگاه‌ها و سخنان وی نسبت به این امر غیرمعقول است و من فکر می‌کنم مردم از ما می‌خواهند از اینکه جنگی شروع نمی‌شود اطمینان حاصل کنیم.

«سالود کارباخال» (Salud Carbajal)، یکی از اعضای کمیته نیروهای مسلح این مجلس نیز در گفته‌های مشابهی گفت: تصمیم‌های ترامپ غیر معقول است و همیشه تصمیماتش از روی فکر گرفته نمی‌شوند.

مک گاورن سالها است تاکید می‌کند که برای استفاده از نیروی نظامی نیاز به قانون جدیدی است و در قانونی که طبق آن رئیس جمهور پس از حملات یازده سپتامبر اجازه استفاده از نیروی نظامی را دارد باید تجدید نظر شود.

پیشتر نیز «نانسی پلوسی» رئیس این مجلس ترامپ را به خاطر اقداماتش در قبال ایران مورد انتقاد قرار داده بود.