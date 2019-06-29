رفع سد معبر صنوف خودرو از معابر محلی جنوب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صالح محمود رباطی، با اشاره به تجمع صنف خودرو در سه نقطه پرتردد منطقه خاطر نشان کرد: به همین منظور در معبرهای شکوفه شمالی و جنوبی در ناحیه ۲، بلوار شهید ورامینی و خیابان سهیل شمالی در ناحیه ۳ نسبت به شناسایی صنوف خودرو آلاینده و سدمعبر با مشارکت پلیس راهور اقدام خواهد شد.

وی در مورد صدور رأی به واحد های صنفی متخلف در نواحی پنجگانه افزود: شش رأی بند ۲۰ برای کارواشی در خیابان عبدی ناحیه یک، دو میوه فروشی در خیابان بهمنیار، تقاطع بزرگراه تندگویان و خیابان میثاق شمالی صادر و نسبت به پلمپ و تعطیلی پرنده فروشی در خیابان طالقانی ناحیه سه و دامداری واقع در خیابان شهید زلفی ناحیه ۲ نیز اقدام شد.

رباطی با تأکید بر ساماندهی دورگرده ها، وانتی ها و دستفروشان از معابر شهری و هدایت آنها در روز بازار ها بیان کرد: با توجه به ایجاد آلودگی صوتی و محیط زیستی این صنوف در هنگام فعالیت در معابر شهری منطقه این گروه در طول هفته در بازار روزها مشغول فعالیت هستند.

بر اساس این گزارش روز بازارهای منطقه شنبه ها در نعمت آباد خیابان شکوفه بعد از پل شکوفه نرسیده به میدان ثارالله جنب تالار یاس، یکشنبه ها دولتخواه ضلع غربی میدان شهید محمودی، دوشنبه ها عبدل آباد جنوبی خیابان بخشنده تقاطع ارسطو (محل قربانگاه)، سه شنبه ها خانی آباد نو خیابان میثاق جنوبی انتهای کوچه ۳۴ و چهارشنبه ها درخانی آباد نو شهرک بستان خیابان مرادی خیابان پارس با حضور پیمانکار مربوطه مشغول ارائه خدمات به شهروندان هستند.