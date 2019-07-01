تبعات روانی «سندروم اردک» را جدی بگیرید/ علائم یک اختلال روحی

زینب احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سندروم اردک یک مشکل روحی در بین برخی جوانان و دانشجویان است که رواج زیادی هم پیدا کرده است.

وی با عنوان این مطلب که سندروم اردک به عنوان یک اختلال روحی رسمی در نظر گرفته نشده است، افزود: این سندروم به طور گسترده‌ای در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان مشاهده می‌شود.

احمدی ادامه داد: اصطلاح سندروم اردک برای نخستین بار توسط پژوهشگران دانشگاه استنفورد بعد از بررسی پست‌های مجازی چند دانشجو که خودکشی کرده بودند، ابداع شد.

وی توضیح داد: اگر به شنا کردن اردک در آب توجه کنیم ما تنها قسمتی از بدن او را می‌بینیم که به آرامی بر روی آب در حال حرکت است، در حالی که متوجه تقلای این اردک که با تلاش پاهای خود را تکان می‌دهد تا حرکت کند، نمی‌شویم. افراد مبتلا به این سندروم بر آن هستند تا از بیرون و در ظاهر آرام به نظر برسند و شادی و آرامش خود را به نمایش بگذارند، اما در واقع درون خود اقیانوسی طوفانی دارند.

احمدی با بیان این مطلب که این سندروم به دلایل مختلفی رخ می‌دهد، افزود: برای مثال فرد برای اولین بار است که به دور از خانواده زندگی می‌کند، افزایش فشار اجتماعی روی فرد، تشویق فرد به رقابت بیشتر، کمال گرایی بیش از حد، حمایت‌ها و محافظت‌های بیش از حد خانواده و مواردی از این دست می‌تواند از علل ابتلاء به سندروم اردک یا Duck syndrome باشد.

این روان درمانگر گفت: اعتماد به نفس پایین، تصویر منفی نسبت به بدن خود، انتقاد بیش از حد از خود و احساس یاس در مقابله با رویدادهای منفی از جمله سایر علل بروز سندروم اردک است. البته علل ابتلاء به سندروم اردک همیشه یک دلیل خاص ندارد و ممکن است که عوامل بیولوژیکی، روانشناختی و محیطی هم بر ابتلاء به این سندروم تأثیر گذار باشند.

وی ادامه داد: از آنجایی که سندروم اردک یک تشخیص قطعی نیست، می‌تواند افسردگی‌های زیر لایه‌ای، اضطراب و هر گونه مشکلات ذهنی را تحت بررسی قرار دهد. در واقع نیازمند یک ارزیابی کامل پزشکی و روانشناختی حرفه‌ای است.

احمدی افزود: دانشجویانی هم که خودکشی کرده بودند تصاویری شاد یا نقل قول‌هایی امید بخش از خود منتشر کرده بودند که به ظاهر نشان می‌داد آنان بسیار شاد و خوشبخت هستند در صورتی که خارج از شبکه‌های مجازی و در دنیای واقعی با مشکلات روحی زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند.

وی گفت: به نظر می‌رسد سندروم اردک مقدمه‌ای است برای مشکلات روحی جدی تر مانند افسردگی و اضطراب و مرحله اول این بیماری‌ها محسوب می‌شود که معمولاً در واکنش به اضطراب بروز می‌کند.

این روانشناس تاکید کرد: در واقع مبتلایان به سندروم اردک، کسانی هستند که تلاش می‌کنند تصویری شاد و خوشبخت از خود در فضای مجازی نشان دهند در صورتی که در دنیای واقعی با مشکلات زیادی مواجه هستند. اگر کمی به فضای مجازی دقت کنید، متوجه می‌شوید که متأسفانه افراد زیادی در آن مبتلا به سندروم اردک هستند که به صورت افراطی سعی در شاد نشان دادن خودشان و عکس یا فیلم گرفتن از خوش گذرانی های خودشان هستند و این تصویری دور از واقعیت را به افراد نشان می‌دهد که تبعات روانی و اجتماعی منفی برای جامعه به همراه دارد.