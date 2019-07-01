دور جدید اعتراضات در سودان ۷ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پزشکی در سودان از کشته شدن حداقل ۷ نفر و زخمی شدن ۱۸۱ نفر دیگر در تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه در مناطق مختلف سودان خبر دادند.

گفته شده یک شهروند معترض سودانی روز یکشنبه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در «عبطره» واقع در شمال سودان کشته شد و شش تن دیگر نیز در شهر «ام درمان» کشته شدند.

روز گذشته بزرگترین تجمع اعتراض آمیز در سودان از زمان حمله سه هفته پیش نیروهای امنیتی به تحصن کنندگان در خارطوم برگزار شد و معترضان با تجمع روبروی وزارت دفاع خواستار کناره‌گیری نظامیان از صحنه سیاسی و تشکیل دولت مدنی شدند.

سودان از زمستان گذشته صحنه اعتراضات ضد دولتی است و در پی چند ماه تظاهرات اعتراضی، ارتش سودان در روز ۱۱ آوریل یعنی حدود سه ماه پیش، برکناری عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق را پس از نزدیک به سی سال زمامداری اعلام کرد و گفت که یک شورای نظامی زمام امور را در دست گرفته است.

پس از تشکیل شورای نظامی، گروه‌های مخالف با ادامه تظاهرات و تحصن خواستار استقرار دموکراسی و تشکیل یک دولت غیرنظامی شدند و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.