نمایشگاه نقاشی و اکریلیک«بهشت عقل»ادامه دارد/احساس درون و خلاقیت

به گزارش خبرنگار مهر در این نمایشگاه که حاوی ۳۰ اثر است شفاف زاده افزون بر نقاشی، آثاری نظیر سینی، آینه، میز، ساعت و آنچه دکوراسیون داخلی است به شیوه اکریلیک به نمایش گذاشته است.

این هنرمند شیرازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین نمایشگاهی است که به شکل انفرادی برگزار می کند، گفت: اولین نمایشگاه خود را در لندن برگزار کردم که آثاری با پارچه را به نمایش گذاشت.

شفاف زاده که حرفه اصلی اش نقاشی نبوده و رشته میکروبیولوژی خوانده با بیان اینکه دوره «اکسس» را گذرانده، افزود: کلمه «تکست تایل» به معنی پارچه ترجمه است اما به معنی بافت است که می تواند پارچه یا چوب هم باشد که می شود آنرا به شکل سیمان و گچ هم طراحی کرد.

وی با بیان اینکه ۸ سال در طراحی پارچه تجربه کسب کرده گفت: بعد از بازگشت از لندن در طراحی پارچه بویژه در دوخت دوره قاجاریه کار کردم که به خاطر ظرافت دوخت سختی است، البته طراحی دیجیتال هم بخشی از کارم به شمار می رود.

این هنرمند شیرازی، درعین حال گفت: یک سال است که در زمینه هنر آبستره مدرن (رزین و اکرلیک» فعالیت می کنم.

وی در باب عنوان این نمایشگاه اظهار کرد: «بهشت عقل» به معنای ترکیب زیبای احساس درون و هنر وخلاقیت ذهن می باشد و از ترکیب این سه قدرت درونی انسانی هنر به معنای واقعی تجسم خواهد یافت.

شفاف زاده که عضو انجمن طراحان ایران است، بیان کرد: به علت اینکه دوست داشتم در برندهایی با کیفیت بالا مانند کتان، حریر و ابریشم کار کنم، اما در ایران کشش بازار در حدی نبود که بتوانم ادامه دهم، بدین خاطر باید در ردیف کاری می رفتم که مردم توانایی داشته باشند بخرند.

وی در ادامه به شاخه «فلوید آرت» یا هنر سیال اشاره کرد و گفت: خیلی دوست دارم دراین زمینه کار انجام دهم؛ فلوید آرت تکنیک جدیدی است، که رواج هنر ساخت قطعات با رزین اپوکسی، موجب گردیده جایگاه خاصی در هنر نقاشی و تابلو سازی برایش ایجاد شود، البته بدلیل وجوه اشتراک این تکنیک با سبک نقاشی آبستره، لازم است ابتدا آشنایی و شناخت ما نسبت به آبستره افزایش یابد.

این بانوی هنرمند با بیان اینکه بسیاری شیوه ها برای کار با اکریلیک وجود دارد، یادآور شد: در هنر سیال از این تکنیک ها استفاده می شود و این هنر در کشورهای دیگر رواج دارد.

این هنرمند ۳۸ ساله شیرازی درخصوص اهمیت آثاری که در نمایشگاه «بهشت عقل» ارایه شده است، گفت: اگر بخواهیم جنبه دکوراتیو را در نظر بگیریم از آنجا که سبک پست مدرن در ایران رواج دارد، سبک های من مدرن به شمار می رود، اما در این آثار، زیباشناسی و ترکیب بندی رنگی برای من اهمیت داشته است.

شفاف زاده درباره برنامه بعدی که خواهد داشت، گفت: در پی این هستم که تحولی در کارهایم انجام دهم و قصدم از برپایی این نمایشگاه این بود که مردم چه چیز را می پسندند گرچه هر دو جنبه دکوراتیو و زیبایی شناسی برای مخاطب یکسان است.

وی افزود: امیدوارم که مردم کشور ما که مهد هنر است و آن قدر هنرهای نایاب شده دارد که مردم باید به آن گرایش پیدا کنند و بیشتر به گالری بیایند و ارزش هنر کشور باقی بماند.

شفاف زاده درباره تفاوت برگزاری نمایشگاه هنری در خارج از کشور و ایران گفت: در ایران با توجه به شرایط اقتصادی مردم کمتر به مدرنیته گرایش پیدا می کنند اما در دیگر کشورها مردم دغدغه اقتصادی ندارند و به این دلیل خواهان هنر هستند؛ ای کاش می شد مردم ما فارغ از هنرمندان که علاقه دارند بیشتر به هنر گرایش پیدا کنند.

شادی شفاف زاده دارای مدرک کارشناسی طراحی پارچه و بافت از دانشگاه هنر لندن در شاخه طراحی پارچه به مدت ۸ سال در گرایش طراحی دیجیتال و «سابلیمیشن» به طور حرفه ای فعالیت داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار شادی شفاف زاده با عنوان بهشت عقل تا ۱۳ تیرماه جاری در نگارخانه سروناز شیراز برپاست.