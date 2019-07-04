به گزارش خبرنگار مهر، محمد سفیدیان عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دیلم اظهار داشت: بیش از ۸۰۰ هزار مسکن مهر در بیش از ۴۰۰ شهر اجرا شده که تعداد زیادی تکمیل و مابقی نیز با پیشرفت ۹۸ درصدی را شاهد هستیم.

وی افزود: استان بوشهر در بین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر کشور از حیث عملکرد با مشارکت مردم و دستگاه‌های مربوطه و مدیریت بنیاد مسکن وضعیت بهتری داشته است.

مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور خاطرنشان کرد: استان بوشهر در سال ۹۳ از حیث افتتاح و تحویل واحدها در سطح کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تنها پروژه تکمیل نشده در استان بوشهر مربوط به شهرستان دیلم است که به دلیل عدم همکاری‌ها و کم کاری‌ها معطل مانده است، که انتظار داریم بانک عامل و مسئولان مربوطه برای حل مشکلات و فعال کردن این پروژه اقدامات مهمی صورت دهند.

مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: در این پروژه بنیاد مسکن استان بوشهر هیچ نقشی در کم کاری‌های صورت گرفته که باعث رکود آن شده، ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون با درخواست فرماندار شهرستان دیلم بنیاد مسکن استان بوشهر پای کار می‌آید تا با همکاری سایر مسئولان مربوطه این پروژه را تکمیل و به مردم تحویل داده شود.