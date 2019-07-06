برداشت آلو از ۹۲۰ هکتار از باغات استان قزوین آغاز شد

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سرمازدگی بهاره سال جاری؛ پیش بینی می شود افزون بر ۹ هزار تن آلو از این میزان سطح باغات برداشت شود.

به گفته ی اکبری؛ سالیانه ۱۲ هزار تن آلو در باغات استان تولید می شود.

وی اظهار داشت: از این میزان سطح باغات استان ۸۹۰ هکتار بصورت بارور است.

اکبری ارقام آلو در باغات استان را؛ آلو شابلون، اختری، خاکی، سانتارزا و آلو قطره طلا ذکر کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین یاد آور شد: محصول آلو اغلب بصورت تازه خوری، میوه خشک لواشک و مارمالاد مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: هرس سالیانه، تنظیم دور آبیاری، تغذیه درختان و مدیریت کف باغ نقش بسزایی در افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی دارد و بر سلامت و شادابی درخت اثر گذار است.