۳۳۰ مجهول الهویه در مراکز توانبخشی بهزیستی همدان خدمات می گیرند

فرید الدین حجت الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو مرکز روزانه نگهداری زنان و مردان سالمند در استان همدان فعال است، گفت: ظرفیت مرکز نگهداری مردان سالمند ۵۰ نفر و مرکز زنان سالمند ۱۰۰ نفر است.

وی با بیان اینکه برخی سالمندان دچار عارضه آلزایمر و پارکینسون می‌شوند، گفت: همدان چهارمین استان پیر کشور است اما با توجه به فرهنگ غنی مردم هنوز در استان همدان به سمت نگهداری شبانه روزی سالمندان نرفته ایم.

حجت الاسلامی با بیان اینکه به ۶۵ درصد از ظرفیت اسمی مراکز توانبخشی می‌توان یارانه پرداخت کرد، افزود: این یارانه به عنوان کمک هزینه برای نگهداری افراد به مدت یک ماه پرداخت می‌شود که از ۴۰۰ هزار تومان تا ۷۲۰ هزار تومان است در حالی که قیمت تمام شده برای نگهداری ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ و تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی با تأکید بر اینکه دولت بر اساس قانون مکلف است برای افراد مجهول الهویه هزینه‌ها را کامل پرداخت کند و خدمات به این افراد رایگان باشد، اظهار داشت: ۳۳۰ نفر در مراکز توانبخشی استان همدان خدمات دریافت می‌کنند و مشخصات مجهول الهویه بودن این افراد ثبت شده است.

حجت الاسلامی با بیان اینکه ۶۹۰ کودک ضایعه نخاعی استان همدان نیز ماهیانه برای تهیه اقلام بهداشتی ۷۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند، یادآور شد: حق پرستاری نیز ماهیانه به حساب این افراد واریز می‌شوند.

وی اضافه کرد: در مجموع یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان یارانه به طور ماهانه به مراکز روزانه و شبانه توانبخشی بهزیستی استان همدان پرداخت می‌شود.