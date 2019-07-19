به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری پیش از ظهر امروز در جریان دیدار از مناطق آسیب دیده از زلزله شهر مسجد سلیمان اظهار کرد: اکنون در حال ارزیابی و برآورد خسارتهای زلزله در مسجدسلیمان هستیم و تا هفته آینده برآوردها نهایی میشود.
وی افزود: دولت بیشتر از قبل و تا آخرین روز مشکلات کنار مردم حضور دارد. در بازیدهای امروز با مردم گفتگو و در عین حال مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادیم.
امیری بیان کرد: واحدهای آسیبدیده را مشاهده و در روز یکشنبه مسائل و مشکلات این منطقه را در هیئت دولت مطرح میکنیم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: مردم مسجدسلیمان این اطمینان را داشته باشند که دولت در کنار آنها حضور دارد و تمامی خسارتهای وارده را تأمین خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۱۱:۳۰ زلزلهای باقدرت ۵.۷ ریشتر همه مردم خوزستان و استانهای همجوار را به شوک فرو برد که در همه این مناطق، این زلزله احساس شد تا اینکه مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران مرکز زمینلرزه را شهرستان مسجدسلیمان معرفی کرد. این زلزله در علاوه بر شهرهای استان خوزستان، در استانهای همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد نیز احساس شد.
در این زمین لرزه یک نفر مسن به علت سکته قلبی فوت کرد.
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