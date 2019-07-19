صعود علیپور و عباسعلی به دیدار نهایی/عسگری وحسن نیا به دنبال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که در تاشکند ازبکستان جریان دارد، حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم کار خود را با برتری ۸ بر صفر برابر «موخلاریم کاکیمجونوآ» از ازبکستان آغاز کرد و سپس «پرشکا میتال» از هند را با همین نتیجه از پیش رو برداشت. او در سومین مبارزه هم برابر «هو کای یان» صاحب پیروزی شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. عباسعلی برای کسب مدال طلا باید با «سوفیا براتسولاو» از قزاقستان مبارزه کند.

رزیتا علیپور در وزن ۶۱- کیلوگرم نیز دیگر عضو تیم بانوان ایران بود که به مبارزه پایانی راه پیدا کرد. وی ابتدا یک بر صفر «وان یو چویی» از هنگ کنگ را شکست داد و سپس با همین نتیجه «میوکی تاکای» از فیلیپین را از پیش رو برداشت. علیپور سپس با رأی داوران از تاتامی مبارزه با «آیامی موریگوچی» از ژاپن پیروز خارج شد تا فردا برای کسب مدال طلا به دیدار «ژیااویان» از چین برود.

بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم دور نخست ۹ بر یک «یی ژو وانگ» از چین را شکست داد و سپس ۶ بر یک برابر «دانشکومار سلواکومار» از مالزی صاحب پیروزی شد. این کاراته کا ایران در ادامه ۲ بر یک نتیجه را به «کن نیشیمورا» از ژاپن واگذار کرد و به گروه شانس مجدد رفت تا برای کسب مدال برنز تلاش کند.

مجید حسن نیا نماینده کاراته ایران در وزن ۶۰- کیلوگرم بعد از برتری ۶ بر ۲ مقابل «راجا یانفو» از هند، ۵ بر یک نتیجه را به «صدرالدین سایماتوف» از ازبکستان واگذار کرد. وی نیز باید در گروه شانس مجدد به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم ابتدا «مین سو جانگ» از کره جنوبی را ۲ بر صفر شکست داد و سپس «سامانروی» از مالزی را ۳ بر صفر و «ایشانوف» را ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه و در مبارزه با «حمدی طارق» از عربستان در هانتی باخت به دیدار رده بندی رفت.

این مسابقات در بخش کومیته و در اوزان مختلف در حال پیگیری است.