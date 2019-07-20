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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

پایان تیرماه آخرین مهلت اظهارنامه های املاک اجاره ای است

پایان تیرماه آخرین مهلت اظهارنامه های املاک اجاره ای است

قزوین- مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: پایان تیرماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری و برخورداری از تسهیلات مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی استان قزوین مصطفی پور امیدی در این باره اظهارداشت: براساس قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

وی افزود: شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی، نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای مودیان مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی و پرداخت نشدن مالیات در موعد مقرر، موجب تعلق جرایم غیر قابل بخشودگی برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری خواهد شد.

پور امیدی یادآورشد: شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی، نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای مودیان مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

کد مطلب 4670969

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