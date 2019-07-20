رقابت ۱۵۵ قاری و حافظ قرآن در مسابقات قرآن استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلودومین دوره مسابقات قرآن استان تهران در بخش آقایان از صبح امروز و با رقابت ۱۵۵ قاری و حافظ قرآن کریم در مجتمع فرهنگی بصیرت واقع در حکیمیه تهرانپارس آغاز شد.
در این رقابتها ۱۵۵ نفر در ۸ رشته باهم به رقابت میپردازند که شامل ۱۵ نفر در بخش حفظ ۲۰ جزء، ۱۶ نفر در بخش ۱۰ جزء، ۷ نفر در بخش ۵ جزء، ۳۷ نفر در بخش تحقیق، ۲۸ نفر در بخش ترتیل، ۱۲ نفر در رشته دعاخوانی به همراه ۱۸ مؤذن حضور دارند.
مسابقات آقایان از امروز ۲۹ تیرماه آغاز شده و تا ۳۱ تیر ادامه دارد. به این صورت که امروز شرکتکنندگان رشتههای اذان، دعاخوانی، ترتیل و حفظ ۵ و ۱۰ جزء، فردا شرکتکنندگان رشتههای حفظ کل، ۲۰ جزء و قرائت تحقیق با یکدیگر مسابقه میدهند و مرحله نهایی و آیین اختتامیه روز دوشنبه ۳۱ تیرماه برگزار میشود.
در این دوره از رقابتها آقایان غلامرضا شاهمیوه اصفهانی و محسن یاراحمدی در رشته لحن، محمدحسین سعیدیان و امین پویا در رشته صوت، عباس امامجمعه و علیاکبر حشمتی رشته تجوید، سیدرضا میرموسایی و نصرالهی رشته حسن حفظ، حسین اخوان اقدم و سعید رحمانی رشته وقف و ابتدا و سهرابی داوری رشته اصول اجرا را بر عهده دارند. کریم دولتی هم به عنوان سرپرست هیئت داوران حضور دارند.
مسابقات قرآن بانوان شب گذشته به پایان رسید اما هنوز نتایج آن اعلام نشده است.
مسابقات قرآن استان تهران در بخش برادران با رقابت ۱۵۵ قاری و حافظ قرآن کریم در مجتمع فرهنگی بصیرت تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهلودومین دوره مسابقات قرآن استان تهران در بخش آقایان از صبح امروز و با رقابت ۱۵۵ قاری و حافظ قرآن کریم در مجتمع فرهنگی بصیرت واقع در حکیمیه تهرانپارس آغاز شد.
نظر شما