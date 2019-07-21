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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

فوتبال ساحلی بدهکار جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

فوتبال ساحلی بدهکار جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت علی ابراهیمی خراط از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

با توجه به شکایت فریدون فضلی از باشگاه صنایع سمنان (هف سمنان سابق)، این باشگاه به پرداخت ۵۰ میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان محکوم شد. درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

در پرونده شکایت علی درویشی متولی از باشگاه ملوان بندر گز (فوتبال ساحلی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد. همچنین در پی شکایت سینا رحمتی از باشگاه  ملوان بندر گز (فوتبال ساحلی) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد.

گفتنی است آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

کد مطلب 4672007

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