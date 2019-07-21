تراکتور با شکایت قلعه نویی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت سینا عشوری از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۸ میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

در پی شکایت اردشیر قلعه نوعی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸/۱۸۶/۴۹۹/۹۸۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۳ میلیون و هفتصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوای متقابل در مهلت ۳۰ روز از تاریخ قطعیت محکوم گردید.

همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان اصلی را مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.

در پرونده شکایت یوسف سیدی از باشگاه تراکتور، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق –مستندا به بند ۷ ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را اعلام کرد.

در پی شکایت پیروز چغتاپور از باشگاه خونه به خونه بابل، این باشگاه به پرداخت ۴۳۰ میلیون ریال بابت قرارداد پرداخت نشده در حق خواهان به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.

با توجه به شکایت مهران فرضیات از باشگاه خونه به خونه بابل، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان را صادر کرد.

گفتنی است، آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.