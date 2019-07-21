درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکی پرس، «شادوری مروف» (Shadurdy Mereov) سفیر ترکمنستان در قرقیزستان اخبار رسانه‌ها مبنی بر درگذشت قربان‌قلی بردی‌محمداف رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد.

سفیر ترکمنستان در قرقیزستان در این خصوص به رسانه مذکور گفت: چندین رسانه امروز یکشنبه خبر درگذشت قربان‌قلی بردی‌محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان را منتشر کردند؛ در حالی که وی زنده است و بیانیه‌ای رسمی نیز در این باره منتشر می‌شود.

به گزارش آکی پرس، وزارت خارجه قرقیزستان نیز گزارش رسانه‌ها در این خصوص را خبر جعلی توصیف کرد.