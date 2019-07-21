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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۹:۳۸

درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان تکذیب شد

درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان تکذیب شد

سفیر ترکمنستان در قرقیزستان اخبار رسانه ها مبنی بر درگذشت قربان‌قلی بردی‌محمداف رئیس جمهور این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکی پرس، «شادوری مروف» (Shadurdy Mereov) سفیر ترکمنستان در قرقیزستان اخبار رسانه‌ها مبنی بر درگذشت قربان‌قلی بردی‌محمداف رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد.

سفیر ترکمنستان در قرقیزستان در این خصوص به رسانه مذکور گفت: چندین رسانه امروز یکشنبه خبر درگذشت قربان‌قلی بردی‌محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان را منتشر کردند؛ در حالی که وی زنده است و بیانیه‌ای رسمی نیز در این باره منتشر می‌شود.

به گزارش آکی پرس، وزارت خارجه قرقیزستان نیز گزارش رسانه‌ها در این خصوص را خبر جعلی توصیف کرد.

کد مطلب 4672594

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