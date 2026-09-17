به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی، در نشست معاون اجرایی رئیسجمهور با مدیران ارشد اجرایی استان، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در پیگیری مصوبات سفرهای استانی اظهار کرد: در دو حوزه تصویب مصوبات سفر استانی و پیگیری اجرای آنها، شاهد نقطه عطفی در دولت چهاردهم هستیم و این دولت سبک و روش متفاوتی را در پیگیری اجرای مصوبات دنبال کرده است.
وی افزود: در فاصله میان سفر و اجرای مصوبات، پیگیریهای مستقیم ستادی و رفتوبرگشتهای لازم با حضور مدیران ملی در استان و بازدید از پروژههای مرتبط با سفر، سبک نوینی است که قطعاً در تسریع و تحقق مصوبات سفر بسیار مؤثر است.
استاندار زنجان با اشاره به یکی از پروژههای قدیمی استان گفت: بسیاری از مصوبات مربوط به سالهای گذشته است؛ بهعنوان نمونه، پروژهای که روز گذشته توسط معاون اجرایی رئیسجمهور بهعنوان یکی از مصوبات سفر رئیسجمهور افتتاح شد، مربوط به مصوبهای از سال ۱۳۸۲ است.
صادقی ادامه داد: به حمدالله با پیگیریهای انجامشده و سازوکار منظمی که برای پیگیری سفرهای دولت ایجاد شده است، شاهد یک تحول در روند اجرای مصوبات هستیم.
وی همچنین به سیاستهای معطوف به صرفهجویی در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: این سیاستها نیز در شرایط موجود مورد توجه قرار گرفته است.
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