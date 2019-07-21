تیم ملی هاکی مردان ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال هشتمین دوره مسابقات هاکی جام ملت‌های مردان آسیا امروز در چونبوری تایلند و میان دو تیم ایران و قزاقستان برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۱۰ بر صفر حریف خود را شکست دادند و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

در این دیدار، نوید طاهری‌راد ۱۰ گل به ثمر رساند ضمن اینکه رضا نوروززاده (۲ گل) و امیرمهدی میرزاخانیان (۱ گل) دیگر گل زنان تیم ایران بودند.

تیم ملی هاکی ایران در حالی فینال جام ملت‌های آسیا را با پیروزی برابر قزاقستان به پایان رساند که در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست ازبکستان شده بود.