خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر دارای ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است و این سواحل طولانی فرصت بسیار خوبی برای ایجاد و راهاندازی تأسیسات آبشیرینکن است ولی تاکنون به خوبی از این ظرفیت استفاده نشده است.
در سالهای اخیر مشکلات تأمین آب شرب مردم استان بوشهر همواره وجود داشته است و سال به سال شاهد بدتر شدن وضعیت در استان بودیم و این مشکلات در سال گذشته به اوج خود رسید.
هر سال که مشکلات کمآبی در فصل تابستان به اوج خود میرسد، مسئولان در بین مردم وعده میدهند که مشکلات به زودی پایان مییابد ولی این موضوع هیچگاه محقق نشده و هنوز هم مشکلات ادامه دارد.
در صورتی که شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و مسئولان ارشد استان بوشهر دوراندیشی داشتند و از سالها قبل توسعه آبشیرینکنها در استان را کلید میزدند، اکنون به اینهمه مشکل برای تأمین آب شرب استان برخورد نمیکردیم.
توسعه آبشیرینکنها در استان بوشهر در حالی آغاز شده است که استان در اوج مشکلات کمآبی قرار داشته و حالا باید چند سالی انتظار کشید تا این تأسیسات به صورت کامل وارد مدار شده و کمبودها را جبران کنند.
تأمین آب از طریق چاه
در حالی که استان بوشهر ظرفیت بالایی برای شیرینسازی آب دریا دارد، شرکت آب و فاضلاب استان تمرکز خود را روی استفاده از آب چاه برای تأمین آب شرب مردم در شهرستان دشتستان گذاشته است.
شهرستان دشتستان و خصوصاً مناطقی همچون شهر آبپخش در سال گذشته و سالهای قبل از آن بیشترین مشکل را برای تأمین آب شرب داشتهاند و خانههایی وجود داشت که طی چند ماه یک قطره آب هم وارد آن نمیشد.
مسئولان استان و آبفا بارها وعده داده بودند که سال گذشته آبشیرین آبپخش راهاندازی و وارد مدار شود ولی کسی رنگ و بوی این آبشیرینکن را ندید و حالا آبفا تلاش دارد تا از طریق آب چاه به مردم آبپخش آبرسانی کند.
تولید ۵۰۰ مترمکعب در شبانهروز از چاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در خصوص حفر چاه برای تأمین آب در آبپخش گفت: با حفر و تجهیز یک حلقه چاه در راستای حل مشکلات آبرسانی آبپخش ظرفیت تولید آب در این شهر افزایش یافت.
عبدالحمید حمزهپور ظرفیت این چاه را ۵۰۰ مترمکعب در شبانهروز عنوان کرد و افزود: چاه آب شهر آبپخش به عمق ۴۵ متر از نوع دهانه گشاد است که به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: آب تولیدی از این چاه به وسیله خط انتقال برای توزیع در شبکه آبرسانی وارد مخزن ذخیره این شهر میشود.
حمزهپور با تاکید بر رعایت صرفهجویی آب از سوی مشترکین افزود: برای گذر از تنش آبی در تابستان لازم است مشترکان در مدیریت مصرف آب همکاری کنند.
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