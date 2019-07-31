اقتصاد رکن رکین پیشرفت در هر جامعه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علماء امروز چهارشنبه در نشست با کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران که با حضور دکتر رفاهی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفت، با اشاره به اهمیت اقتصاد در توسعه پایدار کشور گفت: بر اساس کتاب های اقتصادی و اندیشه های بزرگان دینی سه محور اقتصاد کشور را می چرخاند، تجارت، صنعت و زراعت است که اسلام به این سه عنصر عنایت خاص دارد.

وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه آمادگی جوانان از لحاظ اقتصادی برای اداره خانواده تصریح کرد: باید جوانان ما بتوانند روی پای خود بایستند و خود را اداره کنند تا بتوانند ازدواج کنند چرا که بالارفتن آمار ازدواج در جامعه باعث کاهش انواع مشکلات در جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در سابق استان کرمانشاه صادر کننده چندین محصول کشاورزی بود اما متاسفانه به دلیل سیاست های غلط اصلاحات ارضی الان وارد کننده همان محصولات هستیم.

وی با تقدیر از تلاش های مدیریت جدید قوه قضائیه گفت:آیت الله رئیسی انسانی سالم، امین و مدیری است لذا امیدواریم در دوره مدیریت ایشان شاهد کاهش تخلفات اقتصادی باشیم که توسط عده ای بر مردم عزیز تحمیل شده است.

رفاهی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز گفت: برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه موظف است به تمامی وظایف خود به شکل کامل بپردازد.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۹۷ قوه قضائیه با ۱۲ هزار قاضی عهده دار ۱۸ میلیون پرونده بوده است.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اذعان داشت: بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶، طرح اصلاح مجرمان از برنامه های دراز مدت این قوه است

رفاهی ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های پیش رو شاهد کاهش ۵ درصدی حجم پرونده های این قوه باشیم.