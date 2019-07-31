به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور در گردهمایی مدیران مالی ادارات کل دامپزشکی استانها در سنندج، گفت: از آنجا که اخذ تعرفه‌های تکمیلی خدمات دامپزشکی با صدور شناسه پرداخت شامل شفافیت، تحقق برنامه دولت الکترونیک (تحقق همزمان حق و تکلیف مقابل متصدی و متقاضی)، کمک به کنترل و ارزیابی، تسهیل امور، حرکت در مسیر حذف گلوگاه‌های مفسده‌خیز و حداقل‌رساندن تماس مستقیم ارباب رجوع با کارکنان دولت می شود، لذا جا دارد تلاش تمام همکاران حوزه امور مالی سازمان، همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، همراهی ادارات کل در سراسر کشور که این امکان را در سامانه پرداخت آنلاین سازمان (OPS)گنجانده اند را قدر نهاد.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیماری‌های دامی و شیوع و بروز آن قابل پنهان ساختن نیست و ما بواسطه عملکرد عالی در این زمینه با سر بلندی حرف خواهیم زد، افزود:کاری که شما در استانها انجام داده و می دهید موجب افتخار ماست. کما اینکه با این شیوه جدید هر استانی که کوتاهی کند یا برعکس خوب عمل کند، در شبکه مویرگی سازمان دامپزشکی کشور براحتی دیده و ارزیابی خواهد شد.

همچنین در این جلسه محمدرضا مومنی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی کشور نیز با تشریح جزییاتی از این شیوه اخذ تعرفه‌های تکمیلی، در مورد شیوه جدید اخذ تعرفه‌ها با شناسه پرداخت، افزود: اداره کل امور مالی از ۳۱ مرداد ۹۵ خورشیدی پیگیر اخذ تعرفه‌ها با شناسه پرداخت بوده است. البته این مهم در برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در راستای متمرکز سازی حسابهای درامدی نیز بوده است.

وی افزود: از آنجا که ذی‌حسابان ادارات کل استانها مسئولیت بسیار خطیری داشته و دارند و می‌توانند در صورت خوب عمل کردن موجب ارتقای اداره کل دامپزشکی استان خود شوند، لذا بحث مهمانسراها و ارتقای سامانه‌ها نیز با جدیت توسط ذی‌حسابان و حمایت ستاد انجام خواهد شد.