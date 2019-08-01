ترافیک به محورهای شمالی بازگشت

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت راه های کشور اظهار کرد: در محور چالوس (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا پورکان و محدوده سدکرج شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: همچنین در محور هراز(جنوب به شمال) محدوده های آب اسک، گزنک، سه راهی چلاو و در محور تهران-بومهن محدوده جاجرود ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت وبرگشت) روان است.

رحمانی یادآور شد: در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدوده های ساسانی، پل کلاک و در آزادراه کرج-قزوین محدوده های ساسانی، پلیس راه مهرشهر ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.