رونق تجارت در مرز خراسان جنوبی؛ ترانزیت ماهیرود ۹۰ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر صبح شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۶۸۴ هزار و ۳۱ تن کالای ترانزیتی در قالب ۲۶ هزار و ۸۸۸ سفر از پایانه مرزی ماهیرود جابهجا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است.
وی با اشاره به جایگاه پایانه مرزی ماهیرود در مبادلات تجاری و ترانزیتی شرق کشور افزود: افزایش حجم ترانزیت و صادرات از این مرز، بیانگر ظرفیت قابل توجه ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در شبکه حملونقل بینالمللی است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالاهای ترانزیتی عبوری از ماهیرود شامل روغن، لوازم یدکی، شکر و گیاهان دارویی است که از مسیر بندرعباس وارد کشور شده و منشأ آنها کشورهای امارات، اندونزی، هند و چین بوده است.
صادرات ۳۷۲ هزار تن کالا از ماهیرود
ذاکر از رشد ۴۴ درصدی صادرات کالا از پایانه مرزی ماهیرود در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۳۷۲ هزار و ۵۳۰ تن کالا در قالب هفت هزار و ۳۴۳ سفر از این پایانه صادر شده است.
وی عمده کالاهای صادراتی از مرز ماهیرود را سیمان، آهنآلات، کاشی و سرامیک و ترهبار عنوان کرد و افزود: این کالاها از مبادی مختلف از جمله بیرجند، کارخانههای سیمان قاین و باقران و استانهای اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و فارس به سمت پایانه مرزی ماهیرود حمل میشوند.
وی با بیان اینکه افزایش فعالیتهای ترانزیتی و صادراتی ماهیرود تنها به افزایش تردد کامیونها محدود نمیشود، اظهار کرد: رونق جریان کالا در این پایانه موجب فعالتر شدن زنجیره خدمات حملونقل، شرکتهای حملونقل بینالمللی، خدمات پایانهای و فعالیتهای وابسته به تجارت میشود و میتواند در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده نقش داشته باشد.
فعالیت ۵ شرکت حملونقل بینالمللی در ماهیرود
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر پنج شرکت و چهار نمایندگی حملونقل بینالمللی کالا در پایانه مرزی ماهیرود فعال هستند و در بخش حملونقل بینالمللی مسافر نیز دو شعبه فعالیت دارند.
ذاکر با اشاره به وضعیت جابهجایی مسافر از این پایانه افزود: طی پنج ماهه نخست امسال ۷۲۱ مسافر در قالب ۶۲۷ سفر از طریق ناوگان حملونقل بینالمللی جابهجا شدهاند.
وی ادامه داد: در همین مدت همچنین شش هزار و ۳۳۳ مسافر بهصورت پیاده وارد کشور و سه هزار و ۵۱۷ مسافر پیاده از کشور خارج شدهاند.
ماهیرود؛ ظرفیت تقویت دیپلماسی حملونقل
ذاکر با تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقل در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه اظهار کرد: دیپلماسی حملونقل زمانی به ظرفیت واقعی اقتصادی تبدیل میشود که مسیرهای ارتباطی، پایانههای مرزی و شبکه حملونقل بینالمللی بتوانند جریان مستمر و ایمن کالا و مسافر را پشتیبانی کنند.
وی افزود: پایانه مرزی ماهیرود با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و اتصال به شبکه حملونقل منطقه، ظرفیت تبدیل موقعیت جغرافیایی شرق کشور به یک مزیت اقتصادی را دارد.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: توسعه ترانزیت، افزایش صادرات و تسهیل تردد ناوگان بینالمللی علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، میتواند زمینهساز تعمیق روابط اقتصادی و ارتباطات منطقهای شود.
ذاکر اظهار کرد: رشد ۹۰ درصدی ترانزیت و ۴۴ درصدی صادرات از پایانه مرزی ماهیرود، بیانگر ظرفیت رو به رشد این مرز در اقتصاد حملونقل کشور است.
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