به گزارش خبرنگار مهر، اسب‌های خراسان جنوبی در ادامه رقابت‌های کورس اسبدوانی کشوری و ملی فصل تابستان ۱۴۰۵ در مجموعه و پیست اسبدوانی ثامن‌الائمه مشهد، با کسب چندین عنوان و حضور در جمع اسب‌های برتر، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند.

همچنین در مسابقات اخیر که در مسافت‌های ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ متر برگزار شد، اسب‌های خراسان جنوبی نتایج زیر را کسب کردند.

اسب «بنی‌خان» مقام دوم مسافت ۱۰۰۰ متر را با مالکیت مه‌لقا رحیم‌زادگان و مربیگری آنا نفس انفاس (علی) از باشگاه سوارکاری ایران کسب کرد.

«آذر فیاضی» نیز مقام چهارم مسافت ۱۰۰۰ متر را با مالکیت امین صفری و مربیگری بایرام محمد تاجی‌زاده از طبس‌گلشن به دست آورد.

همچنین «جت بوی سبحان» مقام چهارم مسافت ۱۴۰۰ متر را با مالکیت محمد حیدری و مربیگری امیر کوچی از بیرجند و از مجموعه سوارکاری آریابان کسب کرد.

تداوم حضور موفق اسب‌های استان، مربیان اسبدوانی بومی و مالکین خراسان جنوبی در رقابت‌های ملی و کشوری، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در رشته اسبدوانی است؛ ظرفیتی که طی هفته‌های مختلف، با کسب مقام‌های متعدد در پیست ثامن مشهد خود را به‌خوبی نشان داده است.

نمونه‌های مشابه این موفقیت در هفته‌های پیشین نیز برای اسب‌های متعلق به مالکین بیرجندی به ثبت رسیده است.