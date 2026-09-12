اجرای طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» در شهرستان بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پیرهادیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» با هدف تحقق حکمرانی مردمی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی در نقاط مختلف کشور اجرا می شود.

به گفته وی، این طرح با هدف بررسی وضعیت حفاظتی، ارزیابی ظرفیت‌های موجود و آشنایی نزدیک با مسائل و چالش‌های نیروهای پاسگاه حفاظتی شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی اجرا می شود.

پیرزادیان در ادامه با اشاره به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی و محدودیت‌های موجود در حوزه نیروی انسانی و امکانات حفاظتی، بیان کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور صرفاً با اتکا به ساختارهای دولتی امکان‌پذیر نیست و باید از همه ظرفیت های عظیم مردم، جوامع محلی، دهیاری‌ها و تشکل‌های اجتماعی در این زمینه استفاده کرد.

وی اظهار کرد: طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» با همین رویکرد طراحی شده است تا دهیاری‌ها و جوامع محلی در کنار نیروهای رسمی یگان حفاظت، به‌عنوان یک ظرفیت مؤثر در پایش، دیده‌بانی، گزارش‌دهی و پیشگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های ملی ایفای نقش کنند.

جانشین و معاون فنی یگان حفاظت کشور همچنین گفت: اجرای موفق این طرح به معنای واگذاری مأموریت‌های قانونی یگان حفاظت به افراد غیرمسئول نیست؛ بلکه هدف آن، ایجاد یک شبکه اجتماعی و مردمی برای دیده‌بانی و اعلام به‌موقع تخلفات و حوادث و در نهایت تسریع در واکنش نیروهای تخصصی و قانونی یگان حفاظت است.

پیرزادیان یاد آور شد: امروز تهدیدهایی همچون تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع و قاچاق چوب، بوته‌کنی، تخریب پوشش گیاهی، چرای غیرمجاز، آتش‌سوزی و تغییر کاربری، نیازمند نظامی از حفاظت هستند که از یک سو بر توان تخصصی و اقتدار قانونی یگان حفاظت و از سوی دیگر بر مشارکت فعال مردم استوار باشد.

وی با اشاره به ظرفیت دهیاری‌ها در شناسایی سریع رخدادهای عرصه‌های طبیعی افزود: دهیاران و جوامع محلی به دلیل حضور مستمر در مناطق روستایی، می‌توانند چشم بینای دستگاه‌های حفاظتی در عرصه های طبیعی کشور باشند.

به گفته پیرزادیان، اگر این ظرفیت در قالب یک سازوکار مشخص، آموزش‌دیده و نظام‌مند سازماندهی شود، فاصله زمانی میان وقوع تخلف یا حادثه تا دریافت گزارش و اعزام نیرو به حداقل خواهد رسید.

وی همچنین بر ضرورت آموزش، تجهیز و ایجاد ارتباط مؤثر میان دهیاری‌ها و پاسگاه‌های حفاظتی تأکید کرد و یاد آور شد: مشارکت مردمی زمانی اثربخش خواهد بود که وظایف، حدود مسئولیت‌ها، شیوه گزارش‌دهی و مسیر انتقال اطلاعات کاملاً مشخص باشد و گزارش‌های مردمی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن توسط نیروهای ذی‌صلاح بررسی و پیگیری شود.

پیرزادیان در ادامه با تأکید بر اینکه پاسگاه‌های حفاظتی باید به کانون فرماندهی و واکنش سریع در حوزه مأموریت خود تبدیل شوند، خاطرنشان کرد: پاسگاه حفاظتی زمانی موفق است که علاوه بر حضور فیزیکی در عرصه، از اطلاعات به‌روز، ارتباطات مناسب، تجهیزات کافی و شبکه‌ای از دیده‌بانان محلی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: «هر دهیاری یک جنگلبان» یک طرح صرفاً اجرایی نیست؛ بلکه گامی در مسیر تحقق حکمرانی مردمی در منابع طبیعی است و هرچه فاصله میان مردم و نظام حفاظت کمتر و اعتماد و همکاری میان آنان بیشتر شود، امکان پیشگیری از تخریب، شناسایی سریع تخلفات و صیانت مؤثرتر از سرمایه‌های طبیعی افزایش خواهد یافت.

پیرزادیان اظهار کرد: یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر این باور است که حفاظت از عرصه‌های ملی، مأموریتی همگانی است و آینده حفاظت پایدار کشور در گرو پیوند سه مؤلفه «اقتدار قانونی، فناوری هوشمند و مشارکت مردم» است.